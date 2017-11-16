Lux Express: непристегнутый ремень попутчика может создать опасность для твоей жизни

Вы обратили внимание на то, что в автобусе или другом транспорте многие люди не пристегиваются, отправляясь в путь? Все те, кто не делает этот маленький, но важный с точки зрения безопасности щелчок, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье своих попутчиков, потому что невозможно знать, когда водитель будет вынужден резко затормозить или же случится дорожное происшествие.

Эксперт превентивного отдела Департамента шоссейных дорог Диана Окас обращает внимание, что в каждом транспортном средстве, где есть ремни безопасности, их необходимо использовать по назначению во время поездки — то есть и в автобусе, где сидения оборудованы ремнями, необходимо пристегиваться. ”Это не просто банальная фраза. Это требование, исходящее из закона о дорожном движении, и это как обязательно, так и полезно для каждого пассажира. Не пристегнутый ремень может означать очень серьезные травмы как для самого пассажира, так и для его попутчиков, в случае экстренного торможения или столкновения”.

Пристегнутый ремень попутчика может спасти тебя от травм

По словам Окас, привычка использовать ремень безопасности в автомобиле значительно улучшилась, по сравнению с ситуацией, например, десятилетней давности. Но в автобусах эта привычка все еще не стала естественной для многих. ”В чем предназначение ремня безопасности? Ремень фиксирует человека на сиденье и в случае столкновения не позволяет вылететь с него. В случае торможения или столкновения ремни замедляют пассажиров в соответствии с замедлением автобуса. Не пристегнутых же пассажиров в случае происшествия ничто не удержит на месте, и они вылетят со своих мест, потому что продолжают свое движение с той же скоростью, что и была до торможения. Чем больше в транспорте не пристегнутых людей и больше объема для ”полета”, тем серьезнее будут травмы как для таких пассажиров, так и для тех в кого они врежутся”, — описывает Диана Окас.

”Все пассажиры, кто беспокоится о своей безопасности и пристегиваются ремнем, могли бы проявить интерес к тому, пристегнулись ли другие попутчики или нет”, — призывает Окас пассажиров. ”Например я не хотела бы быть ни в одном транспортном средстве, где-то кто не использует ремень безопасности. Если бы я заметила это, то обязательно обратила бы внимание попутчика на то, чтобы он воспользовался ремнем”. По словам эксперта превентивного отдела Департамента шоссейных дорог, пассажиры в автобусах могли бы сами больше обращать внимания на то, пристегнуты ли их соседи рядом. ”Пассажиру рядом стоит вежливо и дружелюбно напомнить, что он, наверное, забыл пристегнуться ремнем и это нужно теперь сделать. Призываю людей замечать происходящее вокруг себя и напоминать о важности использования ремня безопасности — это может спасти и твою жизнь”, — призывает Окас пассажиров.

По данным Департамента шоссейных дорог, в 2016 году произошло 107 дорожных происшествий с автобусами, в которых были пострадавшие — в том числе 8 людей погибли и 186 получили травмы. В этом году произошло 54 происшествия с участием автобусов, во время которых пострадали 62 пассажиры и погиб один водитель. Абсолютное большинство происшествий случаются в городах, когда в случае неожиданного маневра какой-то пассажир падает — например, в Таллинне в прошлом году таких случаев было 45.

В случае происшествия взрослый не удержит ребенка, сидящего у него на руках

Руководитель бренда Lux Express и активный участник кампания по использованию ремней безопасности Ханна Виллберг советует очень серьезно задуматься родителям о необходимости пристегивать в автобусе ребенка, и, к тому же, это является обязательным с точки зрения закона. ”В автобусе один ребенок до 3 лет может сидеть на руках у взрослого, если родитель сам пристегнут и не сидит на переднем сидении. Но тут стоит заметить, что в случае происшествия взрослый просто не удержит ребенка”, — говорит Виллберг. Ребенка необходимо пристегивать ремнем безопасности согласно требованиям.

Возможность использования снаряжения безопасности для самых маленьких детей — например автолюлек или детских кресел — Lux Express обсуждает сейчас с производителями автобусов для нахождения возможного решения, чтобы в будущем в новых автобусах такие возможности поддерживались. По словам Виллберг, один из возможных вариантов — установка креплений Isofix. ”Сегодня в автобусах Lux Express и Simple Express эта возможность отсутствует, но мы сотрудничаем с производителем для нахождения наилучшего решения, чтобы предложить удобные и еще более безопасные варианты для пассажиров с маленькими детьми. Сегодня наиболее эффективно закрепить снаряжение безопасности для маленьких детей можно на сидениях с трехточечными ремнями безопасноти, но все же использование этого снаряжения в автобусах специально не регулируется.

Важность использование ремня безопасности в автобусах поднята в ходе специальной информационной кампании, которую в ноябре организуют Департамент полиции и погранохраны, Департамент шоссейных дорог, Lux Express, Simple Express и Таллиннский автовокзал. В ходе кампании внимание обращается на то, что помимо профессионализма водителей автобусов, хорошего технического состояния автобусов, соблюдения закона о дорожном движение и верного поведения на дороге, обеспечение безопасности зависит и от пассажира. Во время кампании будет разъясняться важность использование ремня безопасности в автобусах через проведение контрольных рейдов в автобусах и давая возможность пассажирам протестировать влияние ремня безопасности в случае дорожного происшествия.