Луукас Ильвес покидает госслужбу и приступает к работе советником в Брюсселе

Луукас Ильвес сообщил, что сегодня — последний его день в качестве советника постоянного представительства Эстонии в ЕС. В феврале Ильвес вступает в должность советника при экспертно-аналитическом центре Lisbon Council в Брюсселе.

”Как и у многих других, в связи с председательством я находился в Брюсселе в рамках срочной ротации, которая теперь закончилась”, — сказал он и добавил, что хоть у него и была возможность остаться в эстонском госсекторе, он принял решение в пользу Брюсселя.

В Lisbon Council Ильвес будет консультировать по тем же темам, что и при представительстве ЕС в Эстонии: киберсфера, э-государство, цифровая экономика, демократия и безопасность.