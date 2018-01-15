15.01.2018, 20:45

Луукас Ильвес покидает госслужбу и приступает к работе советником в Брюсселе

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rus.delfi.ee
EST
Toomas Hendrik Ilvese õhtusöök pärast inimõiguste konverentsi
Luukas IlvesFoto: Tanel Meos

Луукас Ильвес сообщил, что сегодня — последний его день в качестве советника постоянного представительства Эстонии в ЕС. В феврале Ильвес вступает в должность советника при экспертно-аналитическом центре Lisbon Council в Брюсселе.

”Как и у многих других, в связи с председательством я находился в Брюсселе в рамках срочной ротации, которая теперь закончилась”, — сказал он и добавил, что хоть у него и была возможность остаться в эстонском госсекторе, он принял решение в пользу Брюсселя.

В Lisbon Council Ильвес будет консультировать по тем же темам, что и при представительстве ЕС в Эстонии: киберсфера, э-государство, цифровая экономика, демократия и безопасность.

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