Лууаский лесной колледж приезжает в столицу

Лууаский лесной колледж и RMK проводят 22 ноября День знаний в атриуме Таллиннского офиса RMK (Тоомпуйэстеэ, 24). Ознакомиться с возможностями образования в сфере лесоводства все желающие могут с 11 до 15 часов, значится в пресс-релизе.

Гостям расскажут о тех возможностях, которые предлагает Лууаский лесной колледж как в сфере уровневого обучения, так и на курсах повышения квалификации. И хотя в центре внимания остаётся лесоводческая подготовка, на инфодне специалисты расскажут и о других направлениях обучения по специальностям ландшафтный дизайн, питомническое производство, арборист и руководитель походов.

Поскольку в Европе с 20 по 24 ноября проходит Неделя профессиональных навыков, то и мы в рамках инфодня научим всех его посетителей всевозможным профессиональным навыкам. Преподаватели лесопиления Лууаского колледжа познакомят интересующихся с приемами безопасного использования цепной пилы в 12.00 и 14.00, а флористы научат делать рождественские венки из природных материалов — в 11.00 и 13.00.

Вместе с RMK сотрудники школы познакомят с туристическими премудростями, расскажут, как правильно подобрать одежду для вылазок на природу — в 11.00 и 13.00. RMK проведет также игру на местности, для прохождения которой необходимо иметь при себе смартфон или планшет — с 11.00 до 14.00.

Все мероприятия — бесплатные, приглашаются люди разного возраста, и в первую очередь учащиеся выпускных классов основной школы и гимназии.