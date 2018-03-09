Луйк встретился с министром обороны США

Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретился в среду вечером, в Вашингтоне, с министром обороны Соединенных Штатов Америки Джеймсом Мэттисом.

Во время встречи обсуждались вопросы подготовки к саммиту НАТО, повышения боеготовности союзнических сил и двустороннего оборонного сотрудничества.

Луйк подчеркнул в контексте саммита НАТО необходимость более высокой мобильности сил союзников.

”Важно тщательно продумать, каким образом следует передислоцировать и усилить войска, чтобы подразделения НАТО находились именно там, где нужно, и именно тогда, когда нужно”, — заметил Луйк.

На встрече речь также шла об учениях, сотрудничестве в области планирования, киберзащите, а также о встрече президентов балтийских государств с президентом США Дональдом Трампом, намеченной на апрель.

Во время встречи Мэттис поблагодарил Эстонию за выполнение своих союзнических обязанностей в рамках НАТО, а также за отправку дополнительного подразделения в Афганистан в этом году.

Кроме Мэттиса, Луйк встретится с советником президента США по национальной безопасности Г. Р. Макмастером, с председателем комитета Палаты представителей по вооруженным силам Маком Торнберри и заместителем председателя комитета сената по вооруженным силам Джеком Ридом.

Министр обороны выступит также в Вашингтоне, в Центре международных и стратегических исследований (CSIS) и возложит венок к памятнику жертвам коммунизма.

Юри Луйка сопровождает во время визита вице-канцлер Министерства обороны по вопросам оборонной политики Кристьян Прикк.