Луйк встретился с главой кибернетического командования и АНБ США

Министр обороны Юри Луйк встретился в пятницу с главой кибернетического командования и Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединенных Штатов Америки адмиралом Майклом Роджерсом, чтобы обсудить сотрудничество в сфере киберзащиты, а также вопросы, связанные с присутствием союзников. Также министр обороны Луйк вручил адмиралу Роджерсу знак отличия первого класса Министерства обороны.

„Значение киберзащиты за последние годы резко возросло, причем как в сфере защиты гражданской инфраструктуры, военных операций, так и демократических процессов. Все более тесным становится наше взаимодействие в данной области с Соединенными Штатами Америки”, — сказал Луйк, он считает, что адмирал Роджерс сыграл ключевую роль в том, чтобы контакты и практическое взаимодействие между нашими странами становились все более многогранными.

Эстонские и американские специалисты по киберзащите участвуют в совместных учениях; также ведется регулярный двухсторонний обмен информацией.

Адмирал Роджерс встретился в Эстонии также со специалистами по кибер- и инфотехнологии и с начальником разведывательного центра Сил обороны полковником Каупо Розином.

Адмирал Роджерс, кроме того, что является главой кибернетического командования, также руководит расположенными в Форт-Мид (штат Мериленд) Агентством национальной безопасности и Центральной службой безопасности США, также он отвечает в сфере управления министерства обороны США за проведение информационно-технологических операций в защиту США и союзников. Адмирал Роджерс занимает данные должности с апреля 2014 года.

Фотографии: Министр обороны Юри Луйк встретился в пятницу в Таллинне с главой кибернетического командования и Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединенных Штатов Америки адмиралом Майклом Роджерсом.