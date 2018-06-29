Луйк: Великобритания с годами стала для Эстонии одним из важнейших и ближайших союзников

Вчера министр обороны Юри Луйк подписал в Лондоне, вместе с министрами обороны восьми государств, соглашение о сотрудничестве со сводными экспедиционными силами под командованием Великобритании.
В рамках военного сотрудничества девяти стран должна быть обеспечена готовность быстрого и гибкого участия в операциях, проводящихся в кризисных очагах.
”Великобритания с годами стала для Эстонии одним из важнейших и ближайших союзников, и, таким образом, присоединение к сводным экспедиционным силам стало для нас естественным продолжением нашего хорошего и долговременного сотрудничества”, — заявил министр обороны Юри Луйк.
Потенциал сводных экспедиционных сил покрывает весь спектр ведения военных действий и кризисного урегулирования; в то же время их численный состав зависит от потребностей на данный момент времени.
Кроме совместного ведения операций, целью рамочного сотрудничества также является проведение совместных учений.