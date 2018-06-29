Луйк: Великобритания с годами стала для Эстонии одним из важнейших и ближайших союзников

”Мы хотим, чтобы учения сводных экспедиционных сил были также связаны с вызовами безопасности в нашем регионе”, — сказал Юри Луйк и добавил, что уже в 2019 году планируются учения в Балтийском море, которые пройдут также и в водах Балтийского моря.

Сводные экспедиционные силы были созданы по инициативе Великобритании в 2015 году, и к ним присоединились Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия.

К настоящему времени фаза планирования сводных экспедиционных сил закончена, и подписание соглашения о сотрудничестве означает полную боеготовность воинского формирования.

В 2018 году Эстония готова внести свой вклад в боеготовность сводных экспедиционных сил, пополнив их состав саперным отрядом по разминированию и обезвреживанию самодельных взрывных устройств, отрядом стратегической коммуникации и военных медиков, а также наводчиком огня авиации.