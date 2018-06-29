29.06.2018, 10:45

Луйк: Великобритания с годами стала для Эстонии одним из важнейших и ближайших союзников

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rus.delfi.ee
EST
Луйк: Великобритания с годами стала для Эстонии одним из важнейших и ближайших союзников
Министр обороны Юри Луйк подписал вместе с министрами обороны восьми государств соглашение о сотрудничестве со сводными экспедиционными силами под командованием Великобритании.Фото Министерства обороны

Вчера министр обороны Юри Луйк подписал в Лондоне, вместе с министрами обороны восьми государств, соглашение о сотрудничестве со сводными экспедиционными силами под командованием Великобритании.

В рамках военного сотрудничества девяти стран должна быть обеспечена готовность быстрого и гибкого участия в операциях, проводящихся в кризисных очагах.

Великобритания с годами стала для Эстонии одним из важнейших и ближайших союзников, и, таким образом, присоединение к сводным экспедиционным силам стало для нас естественным продолжением нашего хорошего и долговременного сотрудничества”, — заявил министр обороны Юри Луйк.

Потенциал сводных экспедиционных сил покрывает весь спектр ведения военных действий и кризисного урегулирования; в то же время их численный состав зависит от потребностей на данный момент времени.

Кроме совместного ведения операций, целью рамочного сотрудничества также является проведение совместных учений.

”Мы хотим, чтобы учения сводных экспедиционных сил были также связаны с вызовами безопасности в нашем регионе”, — сказал Юри Луйк и добавил, что уже в 2019 году планируются учения в Балтийском море, которые пройдут также и в водах Балтийского моря.

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Сводные экспедиционные силы были созданы по инициативе Великобритании в 2015 году, и к ним присоединились Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия.

К настоящему времени фаза планирования сводных экспедиционных сил закончена, и подписание соглашения о сотрудничестве означает полную боеготовность воинского формирования.

В 2018 году Эстония готова внести свой вклад в боеготовность сводных экспедиционных сил, пополнив их состав саперным отрядом по разминированию и обезвреживанию самодельных взрывных устройств, отрядом стратегической коммуникации и военных медиков, а также наводчиком огня авиации.

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