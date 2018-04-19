19.04.2018, 20:40

Луйк в Греции: главная задача НАТО состоит в предотвращении военного конфликта

 (13)
rus.delfi.ee
EST 1
Луйк в Греции: главная задача НАТО состоит в предотвращении военного конфликта
Kaitseministeerium

Министр обороны Юри Луйк посетил Грецию в связи с подготовкой к летнему саммиту НАТО. Он подчеркнул в Афинах принцип целостности европейской безопасности и заявил, что, хотя Эстония и Греция расположены на противоположных краях Европы, мы должны осознавать вызовы, с которыми сталкиваются наши страны в области безопасности.

На встрече с министром обороны Греции Паносом Камменосом министр обороны Луйк обсудил основные темы предстоящего саммита НАТО и подчеркнул необходимость найти решение вопросу переброски подкреплений для союзнической группы войск, расположенной в нашем регионе, а также проведения с этой целью международных учений. Министры также обсудили важность сплоченности НАТО, сообщает Министерство обороны.

"Главная задача НАТО состоит в предотвращении военного конфликта, для чего альянс должен демонстрировать убедительное устрашение”, — сказал Луйк. „При этом очень важна сплоченность НАТО. Все страны-члены НАТО должны чувствовать серьезное отношение к их безопасности. Эстония желает всячески содействовать борьбе с угрозами с южных направлений", — добавил министр.

На встрече министры обороны обсудили как обстановку в регионе Балтийского, так и Средиземного моря, и, прежде всего, в Сирии, Ливии и на Западных Балканах.

На встрече с президентом Греции Прокописом Павлопулосом Эстонии была выражена благодарность за ее вклад в предпринятую Европейским Союзом операцию FRONTEX по охране внешних границ во время миграционного кризиса.

Луйк встретился также с членами парламентской комиссии по вопросам государственной обороны и иностранных дел, во время беседы с которыми сосредоточился на безопасности европейских границ и на региональной обороне обоих государств.

Министр обороны Луйк посетил оперативный центр военно-морских сил Греции, где ознакомился с деятельностью ВМС Греции в Средиземном море и ее возможностями по мониторингу морского пространства.

В среду Луйк выступил перед слушателями выпускного курса Колледжа государственной обороны и представителями аккредитованного в Афинах дипломатического корпуса с лекцией о взглядах Эстонии на отношения НАТО и Европейского Союза с Россией.

Фотографии: Министр обороны Луйк встретился во время визита с президентом Греции Прокописом Павлопулосом и министром обороны Паносом Камменосом.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Соцдемы, EKRE, реформисты и IRL обсудили, как выразить вотум недоверия Таави Аасу

19.04.2018
В среду члены Таллиннского городского собрания из фракций IRL, Партии реформ, Социал-демократической партии и Эстонской консервативно-народной партии провели встречу с мэром столицы Таави Аасом. Оппозиционеры требовали от него объяснений относительно недавних случаев коррупции в системе управления Таллинном.
Подробнее

ВИДЕО ”Инсайт”: в Эстонии действует схема по контрабанде собак из России?

19.04.2018
Российские зоозащитники спасают бездомных собак и отправляют их в Эстонию, однако не всегда эти действия законны и безопасны. Программа “Инсайт” разбиралась, как животные пересекают границу и какие риски это влечет за собой.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Жители Ласнамяэ: рынок нужен, но в другом месте

19.04.2018
Вчера старейшина района Мария Юферева представила результаты опроса о рынке Ласнамяэ, согласно которым почти 70% ответивших считают, что рынок в районе Ласнамяэ нужен, но место для него должно быть выбрано другое, сообщает управа района.
Подробнее


Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100111
169,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €


Обзор эстонской прессы: к розыгрышу русской карты товсь!

19.04.2018
На этой неделе эстонские СМИ гадали о будущем реформистов, следили за полетом ракет в Сирию – и о русских не забывали. Представляем обзор эстонской прессы, опубликованный на сайте евродепутата Яны Тоом.
Подробнее


ФОТО: В Пирита обнаружено восемь нелегальных труб, загрязняющих природу

19.04.2018
Вчера чиновники Министерства окружающей среды обнаружили в районе Пирита теэ в общей сложности восемь построенных без разрешения министерства труб, по которым в Таллиннский залив вытекают дождевые воды, а заодно с ними и разный мусор.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ