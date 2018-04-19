Луйк в Греции: главная задача НАТО состоит в предотвращении военного конфликта

Министр обороны Юри Луйк посетил Грецию в связи с подготовкой к летнему саммиту НАТО. Он подчеркнул в Афинах принцип целостности европейской безопасности и заявил, что, хотя Эстония и Греция расположены на противоположных краях Европы, мы должны осознавать вызовы, с которыми сталкиваются наши страны в области безопасности.

На встрече с министром обороны Греции Паносом Камменосом министр обороны Луйк обсудил основные темы предстоящего саммита НАТО и подчеркнул необходимость найти решение вопросу переброски подкреплений для союзнической группы войск, расположенной в нашем регионе, а также проведения с этой целью международных учений. Министры также обсудили важность сплоченности НАТО, сообщает Министерство обороны.

"Главная задача НАТО состоит в предотвращении военного конфликта, для чего альянс должен демонстрировать убедительное устрашение”, — сказал Луйк. „При этом очень важна сплоченность НАТО. Все страны-члены НАТО должны чувствовать серьезное отношение к их безопасности. Эстония желает всячески содействовать борьбе с угрозами с южных направлений", — добавил министр.

На встрече министры обороны обсудили как обстановку в регионе Балтийского, так и Средиземного моря, и, прежде всего, в Сирии, Ливии и на Западных Балканах.