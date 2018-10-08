Луйк улетел в Афганистан

Сегодня начался визит министра обороны Юри Луйка в Афганистан, в ходе которого он посетит размещенный в Кабуле эстонский пехотный отряд ESTPLA-27 и встретится с президентом и министром обороны Афганистана.

Министр обороны Юри Луйк встретится в ходе визита с членами ESTPLA-27, которые с весны этого года служат в составе руководимой НАТО учебно-консультационной миссии в Афганистане ”Resolute Support”.

Эстонский пехотный отряд входит в состав роты Соединенного королевства; задача отряда в рамках миссии ”Resolute Support” заключается в вооруженной защите подразделений союзников, консультирующих силы безопасности Афганистана.

Кроме пехотного отряда, от Эстонии в ”Resolute Support” в Афганистане участвуют также отряд саперов и штабные офицеры.

В ходе визита министр обороны Луйк встретится также с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани и министром обороны Тариком Шахом Бахрами.

Министр обороны встретится также с заместителем командующего миссией ”Resolute Support” и верховным гражданским представителем НАТО в Афганистане.