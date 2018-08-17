17.08.2018, 20:45

Луйк: случайно ракета вылететь не могла. Расследование займет три-четыре месяца

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rus.delfi.ee
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Луйк: случайно ракета вылететь не могла. Расследование займет три-четыре месяца
Foto: Priit Simson

Министр обороны Юри Луйк сказал, что испанский пилот, участвовавший в охране воздушного пространства Прибалтики, был очень опытным и случайно ракета выпущена быть не могла.

Инцидент расследует Испания и результаты будут известны не раньше конца года.

”Испанский истребитель выпустил ракету. Этот случай полностью уникален. Расследование идет. В общих чертах, есть две версии. Первая версия — человеческий фактор. С одной стороны этот пилот очень опытный, он отлетал более 300 часов. Хотя, безусловно, ошибку может допустить даже профессионал”, — сказал Луйк.

”Вторая версия — техническая неисправность. Речь идет о современном высококачественном истребителе, но однозначно пока по этому поводу ничего сказать нельзя. Слабого места, которое было бы видно невооруженным глазом, выявлено не было”, — добавил министр и заверил, что ответ на этот вопрос будет найден в любом случае.

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