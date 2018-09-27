27.09.2018, 12:56

Луйк: планы НАТО должны соответствовать современным требованиям для быстрого реагирования на угрозы с Востока

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rus.delfi.ee
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Kaitseminister Jüri Luik
Kaitseminister Jüri LuikFoto: Priit Simson

Министр обороны Юри Луйк в своей вступительной речи на конференции по безопасности ABCD выразил обеспокоенность тем, что в последнее время популистские силы ставят под сомнение роль международных организаций.

”Эти организации зародились на руинах Второй мировой войны и представляют собой единственный способ избежать войны и кровопролития”, — сказал Луйк. Если мы будем действовать по принципу ”каждый за себя”, то это нанесет наибольший ущерб именно малым странам, констатировал Луйк.

По словам министра обороны, НАТО была успешной, поскольку и в случае разногласий между ее членами, и в случае внешних угроз единство альянса не приносилось в жертву.

”Крайне важно помнить о том, что острие антизападной стратегии России направлено именно на раскол единства НАТО”, — отметил Луйк.

По словам Луйка, после саммитов в Уэльсе, Варшаве и Брюсселе позиции коллективной обороны и сдерживания значительно укрепились. ”Но это не значит, что безопасность построена полностью”, — сказал Луйк. Министр обороны Юри Луйк отметил в своей вступительной речи на открывшейся вчера Балтийской конференции по безопасности ABCD, что для быстрого реагирования на угрозы с Востока, НАТО должна располагать планами, соответствующими современным требованиям, действия согласно которым также должны быть реально отработаны в ходе учений.

Он также добавил, что НАТО должна быть готова как в политическом, так и в военном плане быстро отреагировать в регионе Северных стран и Балтийского моря на угрозы с Востока, и в этих рамках ключевым вопросом является, в первую очередь, укрепление войск и обеспечение боевой мобильности.

Балтийскую конференцию по безопасности организует Международный центр оборонных исследований в сотрудничестве с Министерством обороны уже двенадцатый год подряд. На однодневной конференции рассматриваются такие вопросы, как трансатлантические отношения, оборонные расходы союзников и укрепление безопасности стран Балтии.

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