Луйк: планы НАТО должны соответствовать современным требованиям для быстрого реагирования на угрозы с Востока

”Эти организации зародились на руинах Второй мировой войны и представляют собой единственный способ избежать войны и кровопролития”, — сказал Луйк. Если мы будем действовать по принципу ”каждый за себя”, то это нанесет наибольший ущерб именно малым странам, констатировал Луйк.

По словам министра обороны, НАТО была успешной, поскольку и в случае разногласий между ее членами, и в случае внешних угроз единство альянса не приносилось в жертву.

”Крайне важно помнить о том, что острие антизападной стратегии России направлено именно на раскол единства НАТО”, — отметил Луйк.

По словам Луйка, после саммитов в Уэльсе, Варшаве и Брюсселе позиции коллективной обороны и сдерживания значительно укрепились. ”Но это не значит, что безопасность построена полностью”, — сказал Луйк. Министр обороны Юри Луйк отметил в своей вступительной речи на открывшейся вчера Балтийской конференции по безопасности ABCD, что для быстрого реагирования на угрозы с Востока, НАТО должна располагать планами, соответствующими современным требованиям, действия согласно которым также должны быть реально отработаны в ходе учений.