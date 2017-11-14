Луйк: PESCO поможет создать более безопасную Европу

Вчера 23 страны ЕС подписали в Брюсселе общую декларацию о создании общего структурированного оборонного сотрудничества PESCO, сообщает Госканцелярия.

На подписании декларации Эстонию представляли министр иностранных дел Свен Миксер и министр обороны Юри Луйк.

”С созданием PESCO страны-члены ЕС выведут сотрудничество в области обороны на новый уровень. Эстония, как председатель в Совете ЕС, помогла инициировать европейское сотрудничество в области обороны, а также стала одним из главных идеологов. Нам очень приятно, что в переговорах было достигнуто единое мнение”, — сказал министр обороны Юри Луйк.

Основная цель PESCO — еще больше укрепить сотрудничество в области обороны среди стран-членов, увеличивать расходы на оборону, облегчить доступность подразделений для операций Европейского союза, укрепить оборонную промышленность и устранить пробелы.

Сотрудничающие страны-члены обязуются упростить для Эстонии транспортировку военной техники и подразделений в Европе.

Министр обороны Юри Луйк подчеркнул, что оборонное сотрудничество государств-членов Европейского союза укрепляет мощь Европы в НАТО, что остается краеугольным камнем коллективной обороны. ”Создание PESCO показывает жизнеспособность ЕС. Страны-члены хотят и могут достичь видимых результатов в сотрудничестве в области обороны”, — сказал Луйк. Он добавил, что PESCO останется открытым для всех стран-членов. ”Важно, чтобы цели были достижимы, несмотря на размер стран”, — сказал он.

Создание PESCO основано на реализации ранее не применявшихся статей учредительного договора ЕС. У стран-участниц PESCO остается суверенное право руководить собственной государственной обороной, а созданные в рамках PESCO силы будут принадлежать странам-членам, которые могут по своему усмотрению использовать их в любом формате, в т.ч. для выполнения государственных задач и для потребностей НАТО.

Подписанная декларация была передана верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.

Следом за подписанием декларации о намерении состоится официальное голосование о запуске программы PESCO. Это может произойти уже в декабре, т. е. во время председательства Эстонии в Совете ЕС.