19.09.2018, 15:15

Луйк объяснил слова Маррана: Департамент внешней разведки Эстонии способен распознать агентов влияния в Западной Европе

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был ли партийный заказ на дискредитацию политиков?
rus.delfi.ee
EST
Kaitseminister Jüri Luik
Kaitseminister Jüri LuikFoto: Priit Simson

17 сентября Министр обороны Юри Луйк объяснил в Рийгикогу, что имел в виду глава Департамента внешней разведки Микк Марран в своей речи в США про русских агентов влияния в Западной Европе. По словам Лйука, интерпретация, согласно которой Маран намекнул на эстонскую внутреннюю политику, ошибочная. Хоть и ответы Луйка на заданные вопросы не убедили политиков EKRE и Центристской партии.

Центристы и члены партии EKRE спросили у Луйка: верно ли изречение Маррана о том, что его Департамент распознал сеть политиков, которые являются российскими агентами влияния и делают то, что просит Кремль.

Луйк ответил, что Марран четко и однозначно говорил о Западной Европе, без каких-либо отсылок на Рийгикогу и правительство. Сначала глава разведки произнес это на Аспенском форуме по безопасности 20 июля, а потом и в статье Eesti Päevaleht 24 июля.

По словам министра, в его словах не разобрались. ”В первую очередь, история исходит из разговора, который происходил во время панельной дискуссии о том, что Россия прибегает к различным агрессивным методам общения с внешним миром. Вдобавок к военным средствам, Микк Марран назвал в своей речи и использование агентов влияния. Это один из признанных рабочих методов российского государства, когда в другом обществе влиятельные люди используются для ослабления государства и увеличения роли России в нем”, — сказал Луйк.

Министр обороны объяснил, что в самом общем виде агенты влияния делятся на три категории.

  1. Люди, которые напрямую получают указания от правительства России.
  2. Те, кто делают это ради экономической и политической пользы, но не получают прямые приказы.
  3. И люди, которых можно назвать идиотами, так как они просто придерживаются агрессивной позиции, потому что в нее верят.

Луйк подчеркнул, что Марран выступал перед специалистами. Он говорил о методиках, не называя ни стран, ни имен политиков. ”Тема агентов влияния встречается в газетах и в других выступлениях, она не нова”, — отметил он.

Луйк объяснил, что эстонский Департамент внешней разведки не занимается агентами в Эстонии, поэтому у них не может быть данных о агентах влияния в эстонской политике и Марран ни разу с этим не сталкивался.

”Внутренними шпионами занимается КаПо, они в свою очередь подчинены Министерству внутренних дел. А Департамент внешней разведки находится под подчинением у Министерства обороны”, — добавил он.

Парламентарии не остались довольны ответами Луйка, так как последующий этап анализа текста показывает, что Марран имел ввиду все-таки Эстонию. Луйк опроверг в своих ответах подобные толкования и повторил, что Марран имел в виду Западную Европу. Парламентарии удивились, как может эстонская внешняя разведка быть настолько могущественной, что обнаруживает подобных агентов в Западной Европе. На что Луйк заверил, что Департамент внешней разведки способная организации, которую не стоит недооценивать.

Когда Луйк закончил отвечать на вопросы, то слово взяли Пеэтер Эрнитс, Оудекки Лооне и Март Хелме, которого слова Луйка не убедили. Он нашел в речи Маррана партийно-заказной приказ оклеветать политически непригодных людей. Хелме также уверяет, что после российских агентов влияния в Эстонии будут раскрыты агенты Китая, США и Европейской комиссии.

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