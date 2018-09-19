Луйк объяснил слова Маррана: Департамент внешней разведки Эстонии способен распознать агентов влияния в Западной Европе

Министр обороны объяснил, что в самом общем виде агенты влияния делятся на три категории.
- Люди, которые напрямую получают указания от правительства России.
- Те, кто делают это ради экономической и политической пользы, но не получают прямые приказы.
- И люди, которых можно назвать идиотами, так как они просто придерживаются агрессивной позиции, потому что в нее верят.
Луйк подчеркнул, что Марран выступал перед специалистами. Он говорил о методиках, не называя ни стран, ни имен политиков. ”Тема агентов влияния встречается в газетах и в других выступлениях, она не нова”, — отметил он.
Луйк объяснил, что эстонский Департамент внешней разведки не занимается агентами в Эстонии, поэтому у них не может быть данных о агентах влияния в эстонской политике и Марран ни разу с этим не сталкивался.
”Внутренними шпионами занимается КаПо, они в свою очередь подчинены Министерству внутренних дел. А Департамент внешней разведки находится под подчинением у Министерства обороны”, — добавил он.
Парламентарии не остались довольны ответами Луйка, так как последующий этап анализа текста показывает, что Марран имел ввиду все-таки Эстонию. Луйк опроверг в своих ответах подобные толкования и повторил, что Марран имел в виду Западную Европу. Парламентарии удивились, как может эстонская внешняя разведка быть настолько могущественной, что обнаруживает подобных агентов в Западной Европе. На что Луйк заверил, что Департамент внешней разведки способная организации, которую не стоит недооценивать.
Когда Луйк закончил отвечать на вопросы, то слово взяли Пеэтер Эрнитс, Оудекки Лооне и Март Хелме, которого слова Луйка не убедили. Он нашел в речи Маррана партийно-заказной приказ оклеветать политически непригодных людей. Хелме также уверяет, что после российских агентов влияния в Эстонии будут раскрыты агенты Китая, США и Европейской комиссии.