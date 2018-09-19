Луйк объяснил слова Маррана: Департамент внешней разведки Эстонии способен распознать агентов влияния в Западной Европе

Центристы и члены партии EKRE спросили у Луйка: верно ли изречение Маррана о том, что его Департамент распознал сеть политиков, которые являются российскими агентами влияния и делают то, что просит Кремль.

Луйк ответил, что Марран четко и однозначно говорил о Западной Европе, без каких-либо отсылок на Рийгикогу и правительство. Сначала глава разведки произнес это на Аспенском форуме по безопасности 20 июля, а потом и в статье Eesti Päevaleht 24 июля.

По словам министра, в его словах не разобрались. ”В первую очередь, история исходит из разговора, который происходил во время панельной дискуссии о том, что Россия прибегает к различным агрессивным методам общения с внешним миром. Вдобавок к военным средствам, Микк Марран назвал в своей речи и использование агентов влияния. Это один из признанных рабочих методов российского государства, когда в другом обществе влиятельные люди используются для ослабления государства и увеличения роли России в нем”, — сказал Луйк.