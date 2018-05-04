Луйк: оборона Эстонии прочна, поскольку наши резервисты обладают хорошей выучкой

Министр обороны Юри Луйк и командующий силами обороны генерал Рихо Террас ознакомились вчера вечером со службой резервистов штабного батальона связи, расположенного в окрестностях Таллинна, и поблагодарили резервистов за их вклад в укрепление государственной обороны Эстонии.

„Оборона Эстонии прочна, поскольку наши резервисты обладают хорошей выучкой, лучшим возможным оснащением и сильной волей к действию ”, — сказал министр обороны Луйк. „В глазах военнослужащих резерва я увидел энтузиазм и волю к действию, готовность сделать все от них зависящее для обороны Эстонии. Мотивированность резервистов является воодушевляющей”, — отметил Луйк.

”Благодарю всех резервистов и кайтселийтчиков, которые уже приступили к службе на больших учениях Siil 2018, а также тех, кто еще заступит на службу. Участие и вклад каждого бойца важен для того, чтобы мы получили подтверждение нашей мощи”, — сказал министр обороны. „Благодарю за понимающее отношение также семей военнослужащих резерва и работодателей, позитивное отношение которых является опорой в службе”, — сказал Луйк.

Составленное из резервистов командование двух рот штабного батальона связи приступило к службе в понедельник, 30 апреля; основной состав части собрался 2 мая.