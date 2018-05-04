04.05.2018, 21:20

Луйк: оборона Эстонии прочна, поскольку наши резервисты обладают хорошей выучкой

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rus.delfi.ee
EST 3
Jüri Luik
Jüri LuikFoto: Siim Lõvi

Министр обороны Юри Луйк и командующий силами обороны генерал Рихо Террас ознакомились вчера вечером со службой резервистов штабного батальона связи, расположенного в окрестностях Таллинна, и поблагодарили резервистов за их вклад в укрепление государственной обороны Эстонии.

„Оборона Эстонии прочна, поскольку наши резервисты обладают хорошей выучкой, лучшим возможным оснащением и сильной волей к действию ”, — сказал министр обороны Луйк. „В глазах военнослужащих резерва я увидел энтузиазм и волю к действию, готовность сделать все от них зависящее для обороны Эстонии. Мотивированность резервистов является воодушевляющей”, — отметил Луйк.

”Благодарю всех резервистов и кайтселийтчиков, которые уже приступили к службе на больших учениях Siil 2018, а также тех, кто еще заступит на службу. Участие и вклад каждого бойца важен для того, чтобы мы получили подтверждение нашей мощи”, — сказал министр обороны. „Благодарю за понимающее отношение также семей военнослужащих резерва и работодателей, позитивное отношение которых является опорой в службе”, — сказал Луйк.

Составленное из резервистов командование двух рот штабного батальона связи приступило к службе в понедельник, 30 апреля; основной состав части собрался 2 мая.

В первые дни резервисты упражняются в своих знаниях и умениях, вспоминают тактику и действия подразделений, а также приемы использования специальной техники и оружия.

Подразделения штабного батальона связи будут обеспечивать в ходе учений Siil 2018 деятельность командных пунктов сил обороны на местности.

Учебные сборы связистов резерва закончатся 12 мая.

Около 15 000 военнослужащих сил обороны, кайтселийтчиков, участниц Найскодукайтсе, полицейских, спасателей и военнослужащих союзнических и партнерских государств, участвующих в крупных учениях Siil 2018, упражняются в функционировании широкомасштабной обороны государства.

Главная цель учений заключается в тренировке функционирования государственной обороны как в условиях конвенциональных, так и неконвенциональных военных действий. Учения этого года охватывают всю Эстонию, а в своей заключительной фазе сосредоточатся на боевых действиях на юго-востоке Эстонии и в северной Латвии.

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Учения подразделяются на три этапа, из которых на первом этапе со 2 по 4 мая подразделения должны достигнуть боеготовности; на этапе с 4 по 7 мая будет отрабатываться взаимодействие между подразделениями; на третьем этапе, который продлится с 8 по 12 мая, будут проводиться учебные бои. В учениях Siil участвуют военнослужащие из 19 союзнических и партнерских стран, а также представители пяти структурных единиц НАТО.

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