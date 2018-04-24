24.04.2018, 11:10

Луйк: нынешнюю безопасность Эстонии обеспечили ветераны

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rus.delfi.ee
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Kaitseminister Jüri Luik
Kaitseminister Jüri LuikFoto: Sven Arbet

Министр обороны Юри Луйк произнес в церкви в Тори речь, посвященную памяти павших в боях военнослужащих, и открыл вместе со спикером сената Польши Станиславом Карчевским мемориальную доску в честь кавалеров Креста свободы, значится в пресс-релизе.

После службы, посвященной Юрьеву дню, прошедшей в церкви в Тори, министр обороны Юри Луйк в своей речи выразил благодарность и глубокое уважение всем, кто отстаивал Эстонию, подвергая опасности свою жизнь и здоровье.

„Где бы ни находилось место службы — в Афганистане, Ираке, Косово, Ливане или Мали, — эстонские военнослужащие всегда проявляли смелость и чувство долга, а также демонстрировали профессионализм”, — сказал Луйк.

Министр обороны напомнил, что еще президент Леннарт Мери поставил цель превратить Эстонию, являвшуюся потребителем безопасности на международной арене, в ее производителя.

„Безопасность неделима, но она не существует сама по себе, — безопасностью нужно не только пользоваться, ее необходимо также обеспечивать”, — заметил министр.

По словам министра Луйка, события, происшедшие в мире как вблизи, так и вдали от нас, показывают, сколь необходим был вклад Эстонии в обеспечение стабильной безопасности за пределами родных границ.

Луйк констатировал, что шесть лет назад мы не предвидели ни событий в Украине, ни того, что здесь, у нас на родине, может возникнуть необходимость присутствия боевой группы союзнических войск с целью более надежного обеспечения безопасности.

„Союзники находятся сегодня здесь, и за это следует поблагодарить наших ветеранов, а также всегда помнить о тех, кто заплатил за это наивысшую цену”, — сказал Луйк.

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Министр обороны Луйк открыл в церкви в Тори вместе со спикером сената Польши Станиславом Карчевским мемориальную доску в честь кавалеров Креста свободы, — таких как министр иностранных дел Леон Василевский, президент Станислав Войцеховский, спикер сейма Войцех Трампчинский и еще десять представителей Польши.

После службы министр обороны Луйк встретился с членами семей павших.

Вчера министр обороны Луйк произнес речь также в Палдиски, у памятника военнослужащим, погибшим в Афганистане.

Ветеранов, т.е. участвовавших в зарубежных операциях, а также получивших ранения военнослужащих, в Эстонии насчитывается около 2830 человек. Всего при выполнении служебных задач погибло 35 военнослужащих.

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