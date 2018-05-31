Луйк: морская пехота США играет важную роль в политике сдерживания

Министр обороны Юри Луйк обсудил во время вчерашней встречи с комендантом корпуса морской пехоты США генералом Робертом Блэком Неллером наращивание присутствия США в регионе Балтийского моря, цели летнего саммита НАТО, а также двухстороннее сотрудничество в сфере обороны.

Заодно Луйк поблагодарил генерала Неллера за участие подразделения морской пехоты США в широкомасштабных учениях ”Siil” (Ёж), прошедших в Эстонии, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

”На учениях мы видели профессионализм морских пехотинцев США, а также их способность к быстрым действиям в соответствии с обстановкой”, — сказал Луйк.

По словам министра обороны Луйка, присутствие подразделения морской пехоты США в Европе крайне необходимо для проведения политики сдерживания в восточном направлении. База морской пехоты США располагается в Норвегии.

”Эффективное сдерживание обеспечивается его убедительностью, которая, в свою очередь, гарантируется стабильным присутствием союзников по НАТО в Балтийском море”, — сказал Луйк.

По мнению министра обороны, укрепление планирования, быстрого реагирования и военного потенциала на море и в воздухе в Балтийском регионе являются важными для нас темами на июльском саммите НАТО.