Луйк — Financial Times: войска НАТО могли бы свободнее двигаться из страны в страну

Министр обороны Эстонии Юри Луйк сказал в интервью газете Financial Times, что у войск НАТО могло бы быть больше свободы в пересечении границ Евросоюза.

По словам Луйка, странам Евросоюза следовало бы приоритизировать так называемое военное Шенгенское соглашение, которое означало бы более свободное трансграничное движение войск, давая лучшую возможность отвечать на всевозможные кризисы.

Он отметил, что требования при ходатайствовании о разрешениях и логистические барьеры сейчас делают движение войск и военной техники "удивительно сложным".