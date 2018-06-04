Луйк: эстонские оборонные предприятия являются серьезными партнерами международных концернов

Министр обороны Юри Луйк сказал, открывая пятничную встречу в Таллинне группы промышленных советников НАТО и предпринимателей в области оборонной промышленности Эстонии и других стран-членов НАТО, что международное сотрудничество и развитие коммерческих отношений между Эстонией и крупными международными концернами крайне важны для противостояния угрозам безопасности.

”Мы живем в мире, в котором технологии развиваются очень быстро, и необходимость идти в ногу с ними с целью своевременного реагирования на изменяющиеся угрозы предполагает наличие тесного международного сотрудничества”, — сказал Луйк.

Министр обороны призвал международные концерны к еще более тесному сотрудничеству с эстонскими оборонными предприятиями.

По словам Луйка, оборонная промышленность Эстонии разрабатывает умные решения и интенсивно развивается. ”Нет сомнения в том, что эстонские оборонные предприятия являются серьезными партнерами”, — заметил Луйк и добавил, что, хотя большая часть оборонных предприятий Эстонии являются малыми или средними, они выпускают качественную продукцию и располагают ноу-хау высокого уровня.

Луйк отнес к числу высокоразвитых в Эстонии областей киберзащиту и сферу автономных систем или технологий мониторинга, сотрудничество в названных сферах привлекательно для крупных международных концернов.

”Во взаимодействии между предприятиями рождаются инновации, что, в конечном счете, обеспечивает союзникам высокую обороноспособность”, — отметил Луйк.