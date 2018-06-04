04.06.2018, 18:05

Луйк: эстонские оборонные предприятия являются серьезными партнерами международных концернов

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rus.delfi.ee
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Луйк: эстонские оборонные предприятия являются серьезными партнерами международных концернов
Фото: Вальдек Лаур

Министр обороны Юри Луйк сказал, открывая пятничную встречу в Таллинне группы промышленных советников НАТО и предпринимателей в области оборонной промышленности Эстонии и других стран-членов НАТО, что международное сотрудничество и развитие коммерческих отношений между Эстонией и крупными международными концернами крайне важны для противостояния угрозам безопасности.

”Мы живем в мире, в котором технологии развиваются очень быстро, и необходимость идти в ногу с ними с целью своевременного реагирования на изменяющиеся угрозы предполагает наличие тесного международного сотрудничества”, — сказал Луйк.

Министр обороны призвал международные концерны к еще более тесному сотрудничеству с эстонскими оборонными предприятиями.

По словам Луйка, оборонная промышленность Эстонии разрабатывает умные решения и интенсивно развивается. ”Нет сомнения в том, что эстонские оборонные предприятия являются серьезными партнерами”, — заметил Луйк и добавил, что, хотя большая часть оборонных предприятий Эстонии являются малыми или средними, они выпускают качественную продукцию и располагают ноу-хау высокого уровня.

Луйк отнес к числу высокоразвитых в Эстонии областей киберзащиту и сферу автономных систем или технологий мониторинга, сотрудничество в названных сферах привлекательно для крупных международных концернов.

”Во взаимодействии между предприятиями рождаются инновации, что, в конечном счете, обеспечивает союзникам высокую обороноспособность”, — отметил Луйк.

Во встрече приняли участие представители крупных международных концернов, таких как Northrop Grumman, UTC Aerospace Systems, MBDA, Thales, Leonardo, Elwood Group, а также предприятий Франции и Канады, и, кроме того, ассоциации оборонной промышленности ряда стран НАТО.

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На встрече кроме министра обороны Юри Луйка выступили также руководитель Эстонского союза предприятий оборонной промышленности Ингвар Пярнамяэ, командующий Силами обороны генерал Рихо Террас и начальник отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Кусти Сальм.

NATO Industrial Advisory Group (NIAG) является рабочей группой по консультированию крупнейших оборонных предприятий стран-членов НАТО.

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