Луиза Рыйвас: приходилось чувствовать, как на тебя показывают пальцем и злорадствуют

Луиза Рыйвас откровенно подвела в соцсетях итоги прошедшего года и отметила, что, несмотря ни на что, это был хороший год.

В качестве положительных моментов она отметила рождение сына в конце 2016, 10 лет совместной жизни с Таави Рыйвасом, а также поддержку со стороны близких, друзей и совершенно незнакомых людей в период кризиса.

”Уходящий год был хорошим, хотя в это, может, и трудно поверить. Да, приходилось чувствовать, как на тебя показывают пальцем и злорадствуют. Но в такие моменты ты учишься еще больше ценить тех, кто с тобой в любое время, и днем, и ночью. Тех, кому не стыдно показать свою печаль или подавленность и перед кем тебе не надо играть роль”, — написала Рыйвас в Facebook.

”Желаю в новом году всем людям Эстонии больше понимания и больше сердечных моментов с самыми близкими. И если возможно сделать так, чтобы кому-то не было больно, то всегда делай для этого все, поскольку только добро сеет добро и наоборот”.