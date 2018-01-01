01.01.2018, 17:50

Луиза Рыйвас: приходилось чувствовать, как на тебя показывают пальцем и злорадствуют

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rus.delfi.ee
EST
"Kolmeraudse" avakülalisteks olid ahistamisskandaali keskmes olev Taavi Rõivas ja tema muusikust abikaasa Luisa.
"Kolmeraudse" avakülalisteks olid ahistamisskandaali keskmes olev Taavi Rõivas ja tema muusikust abikaasa Luisa.Foto: Karli Saul

Луиза Рыйвас откровенно подвела в соцсетях итоги прошедшего года и отметила, что, несмотря ни на что, это был хороший год.

В качестве положительных моментов она отметила рождение сына в конце 2016, 10 лет совместной жизни с Таави Рыйвасом, а также поддержку со стороны близких, друзей и совершенно незнакомых людей в период кризиса.

”Уходящий год был хорошим, хотя в это, может, и трудно поверить. Да, приходилось чувствовать, как на тебя показывают пальцем и злорадствуют. Но в такие моменты ты учишься еще больше ценить тех, кто с тобой в любое время, и днем, и ночью. Тех, кому не стыдно показать свою печаль или подавленность и перед кем тебе не надо играть роль”, — написала Рыйвас в Facebook.

”Желаю в новом году всем людям Эстонии больше понимания и больше сердечных моментов с самыми близкими. И если возможно сделать так, чтобы кому-то не было больно, то всегда делай для этого все, поскольку только добро сеет добро и наоборот”.

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