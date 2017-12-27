”Лучший подарок к Рождеству”. Парижские врачи провели больному раком Ууделеппу операцию на мозге

В Париже врачи провели Агу Ууделеппу операцию на мозге, которую эстонские врачи ранее посчитали невозможной, и мужчина чувствует себя хорошо, пишет Eesti Ekspress.

В 2015 году Ууделепп повел своего сына к семейному врачу с кашлем, но доктора больше заинтересовал кашель самого Агу. Мужчина никогда в жизни не курил, но анализы показали рак легких последней стадии. Неоперабельный, но метастазы отсутствуют. Типичный рак легких некурильщика.

”Несмотря на то, что рак все еще в теле, большая часть из мозга удалена. Кашель практически исчез. Спустя всего несколько недель вернулись радость жизни и равновесие. Я безумно благодарен всем своим врачам, людям, которые поддерживали меня и жертвовали, а также Фонду рака. Для нашей семьи это стало самым лучшим подарком к Рождеству”, — сказал Ууделепп.

Месяц назад Delfi писал, что политический обозреватель и член совета ERR, отец двух маленьких детей Агу Ууделепп (43) около двух лет борется с последней стадией рака легких, но дальнейшее лечение Больничная касса не компенсирует. Сейчас в связи с новой работой его жены Анники и необходимостью из-за болезни проживания в отличных от Эстонии климатических условиях, семья находится в Париже. Издание Eesti Ekspress объявило о сборе средств на лечение Агу и уже через день сообщило, что за полтора дня было пожертвовано около 50 000 евро.