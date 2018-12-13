Лучшие кинологи Эстонии и их четвероногие напарники были удостоены наград за отличную службу

”Тренировка служебных собак сложное и недешевое дело. Служебная собака — это инструмент, в большинстве случаев, инструмент, использование которого регулируется законом. И в тоже время этот инструмент может быть куплен, продан и даже выброшен. И в конце концов он полноправный член семьи и домашний любимец, который после завершения службы останется со своим хозяином”, — сказал Пайюсоо.

”В любом случае, люди, которые выбрали для себя это непростое занятие, должны видеть, что в них нуждаются, чтобы блеск в глазах не исчез, и чтобы были чиновники, готовые помочь”, — добавил он.

По словам главного технологического специалиста Налогового департамента Пирет Тинкузе, роль служебных собак в работе нашего департамента очень важна в вопросах предотвращения ввоза и распространения контрабандных и запрещенных веществ.

”Хочу сказать, что все наши служебные собаки имеют много достижений в этом году, все же лучшим кинологом 2018 года по версии департамента выбран Янар Мяннисте и его служебная собака Теди, чья работа была просто замечательная. Так же хочу отметить Урвэ Калу и ее спаниель Стеффи, который помогал нам на протяжении 11-ти лет”, — сказала она.

Лучшие кинологи и служебные собаки ведомств:

Министерство юстиции, обслуживание тюрем — охранник отдела надзора Вируской тюрьмы Яаника Пиир и служебная собака немецкая овчарка Картаго.