13.12.2018, 18:10

Лучшие кинологи Эстонии и их четвероногие напарники были удостоены наград за отличную службу


rus.delfi.ee
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Лучшие кинологи Эстонии и их четвероногие напарники были удостоены наград за отличную службу
Foto: Sisekaitseakadeemia

В пограничном пункте Мууга были отмечены грамотами лучшие кинологи и лучшие служебные собаки 2018 года. По словам руководителя учебного центра колледжа полиции и погранохраны Академии МВД Юри Пайюсоо награждение лучших кинологов и их воспитанников в торжественной обстановке очень важно: "Этим мы показываем, что мы высоко ценим их повседневную работу".

”Тренировка служебных собак сложное и недешевое дело. Служебная собака — это инструмент, в большинстве случаев, инструмент, использование которого регулируется законом. И в тоже время этот инструмент может быть куплен, продан и даже выброшен. И в конце концов он полноправный член семьи и домашний любимец, который после завершения службы останется со своим хозяином”, — сказал Пайюсоо.

”В любом случае, люди, которые выбрали для себя это непростое занятие, должны видеть, что в них нуждаются, чтобы блеск в глазах не исчез, и чтобы были чиновники, готовые помочь”, — добавил он.

По словам главного технологического специалиста Налогового департамента Пирет Тинкузе, роль служебных собак в работе нашего департамента очень важна в вопросах предотвращения ввоза и распространения контрабандных и запрещенных веществ.

”Хочу сказать, что все наши служебные собаки имеют много достижений в этом году, все же лучшим кинологом 2018 года по версии департамента выбран Янар Мяннисте и его служебная собака Теди, чья работа была просто замечательная. Так же хочу отметить Урвэ Калу и ее спаниель Стеффи, который помогал нам на протяжении 11-ти лет”, — сказала она.

Лучшие кинологи и служебные собаки ведомств:

Министерство юстиции, обслуживание тюрем — охранник отдела надзора Вируской тюрьмы Яаника Пиир и служебная собака немецкая овчарка Картаго.

Яаника и Картаго сильная команда К9, чья работа делает тюрьму Виру безопасной. Выбор их лучшими подтверждает их достижения как на службе, так и на соревнованиях. Яаника и Картаго показали очень хорошие результаты на соревнованиях: в профессиональных соревнованиях Narkokoerte XI команда заняла первое место по послушанию и второе место в поиске комнаты.

Налогово-таможенный департамент — Янар Мяннисте, кинолог Южного таможенного пункта, и служебная собака лабрадор Тед.

Янар трудолюбивый, добросовестный, старательный работник таможни, совместно с наркособакой Тедом отличная команда. Их работа заключается в проведении проверок, для выявления преступлений, связанных с наркотиками. Янар и Тед будут продолжать свою успешную работу с Южным таможенным пунктом и с другими отделениями Налогово- таможенного департамента.

На их счету в этом году обнаруженных: 525гр марихуаны, 140гр кокаина, 150гр кристаллов MDMAd (экстази). В дополнение к обнаруженным наркотикам, на счету Янара и Теда очень хорошие результаты в обнаружении других нелегальных веществ.

Департамент полиции и погранохраны — руководитель полицейского участка Раквере комиссар Рауль Бамберг и служебная собака бельгийская овчарка Начо.

Рауль и Начо вместе обнаружили и задержали несколько преступников, также помогли найти пропавших людей. Рауль и Начо работали в сотрудничестве и с военной полицией, обнаружили находки военного времени.

Центр деминирования спасательного департамента — Пирет Гросс и служебная собака немецкая овчарка Дооре.

Пирет продемонстрировала добросовестное отношение к работе, что несомненно является примером для других кинологов. В области деминирования сложно выделить какое-то одно или два значимых события, которые подтвердят достижения кинолога. Скорее их работа направлена на предотвращение. Пирет — кинолог, на которого всегда можно рассчитывать и быть уверенным, что работа будет выполнена наилучшим образом.

Военная полиция сил обороны — фельдфебель Мартин Сихт и служебная собака немецкая овчарка Бруно.

ТОП

Задача Мартина в военной полиции поддерживать безопасность. Семилетний Бруно уже 5 лет служит в военной полиции. Бруно отвечает за безопасность объектов во время визитов важных гостей и первых лиц государств. Помимо взрывчатки, Бруно может разыскивать и оружие. В период 2014-2018 годов Бруно контролировал 364 государственных мероприятия, в том числе визит президента США, визит канцлера Германии, визит президента Франции. И в дополнение: ежегодные парады в честь дня независимости Эстонии, парад Победы и т.д.

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