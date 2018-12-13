Лучшие кинологи Эстонии и их четвероногие напарники были удостоены наград за отличную службу

Яаника и Картаго сильная команда К9, чья работа делает тюрьму Виру безопасной. Выбор их лучшими подтверждает их достижения как на службе, так и на соревнованиях. Яаника и Картаго показали очень хорошие результаты на соревнованиях: в профессиональных соревнованиях Narkokoerte XI команда заняла первое место по послушанию и второе место в поиске комнаты.
Налогово-таможенный департамент — Янар Мяннисте, кинолог Южного таможенного пункта, и служебная собака лабрадор Тед.
Янар трудолюбивый, добросовестный, старательный работник таможни, совместно с наркособакой Тедом отличная команда. Их работа заключается в проведении проверок, для выявления преступлений, связанных с наркотиками. Янар и Тед будут продолжать свою успешную работу с Южным таможенным пунктом и с другими отделениями Налогово- таможенного департамента.
На их счету в этом году обнаруженных: 525гр марихуаны, 140гр кокаина, 150гр кристаллов MDMAd (экстази). В дополнение к обнаруженным наркотикам, на счету Янара и Теда очень хорошие результаты в обнаружении других нелегальных веществ.
Департамент полиции и погранохраны — руководитель полицейского участка Раквере комиссар Рауль Бамберг и служебная собака бельгийская овчарка Начо.
Рауль и Начо вместе обнаружили и задержали несколько преступников, также помогли найти пропавших людей. Рауль и Начо работали в сотрудничестве и с военной полицией, обнаружили находки военного времени.
Центр деминирования спасательного департамента — Пирет Гросс и служебная собака немецкая овчарка Дооре.
Пирет продемонстрировала добросовестное отношение к работе, что несомненно является примером для других кинологов. В области деминирования сложно выделить какое-то одно или два значимых события, которые подтвердят достижения кинолога. Скорее их работа направлена на предотвращение. Пирет — кинолог, на которого всегда можно рассчитывать и быть уверенным, что работа будет выполнена наилучшим образом.
Военная полиция сил обороны — фельдфебель Мартин Сихт и служебная собака немецкая овчарка Бруно.
Задача Мартина в военной полиции поддерживать безопасность. Семилетний Бруно уже 5 лет служит в военной полиции. Бруно отвечает за безопасность объектов во время визитов важных гостей и первых лиц государств. Помимо взрывчатки, Бруно может разыскивать и оружие. В период 2014-2018 годов Бруно контролировал 364 государственных мероприятия, в том числе визит президента США, визит канцлера Германии, визит президента Франции. И в дополнение: ежегодные парады в честь дня независимости Эстонии, парад Победы и т.д.