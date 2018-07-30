Лучшие и худшие паспорта на постсоветском пространстве: выгодно ли быть гражданином Эстонии?

В остальном список безвизовых стран для украинцев и россиян похож. В него, к примеру, входит большинство стран Южной Америки. Правда, в отличие от россиян, украинцам нужно оформлять визу в Венесуэлу, Колумбию и Гайану. Среди стран Юго-Восточной Азии украинским гражданам, в отличие от их соседей, нужно оформлять визу, к примеру, во Вьетнам и на Филиппины.
Самые выгодные паспорта — в Литве, Латвии и Эстонии
Чуть короче, чем у Украины, список безвизовых государств у Молдавии — первой из стран СНГ, для которой в апреле 2014 года заработал безвизовый режим с Евросоюзом. Сейчас молдаванам не нужна виза для посещения 121 страны. Грузия, гражданам которой виза в ЕС не нужна с марта 2017 года, несколько отстает от России. Ее список безвизовых стран состоит из 112 пунктов.
Между тем самыми выгодными на постсоветском пространстве паспортами для путешествий по миру обладают граждане Латвии и Литвы, имеющие безвизовый режим со 179 странами. Эстония отстает всего на одну страну: ее граждане могут путешествовать без визы в 178 стран.
Помимо Евросоюза, куда входят все три страны Балтии, граждане Латвии, Литвы и Эстонии могут поехать без виз, например, в Швейцарию, Норвегию, Японию и Канаду. Въезд в США для них возможен по электронному разрешению. А вот для поездки в Россию латышам, литовцам и эстонцам нужно получать визу.
Самые невыгодные паспорта