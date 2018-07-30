Лучшие и худшие паспорта на постсоветском пространстве: выгодно ли быть гражданином Эстонии?

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которые ежегодно сводит вместе консалтинговая компания Henley & Partners, граждане России могут поехать без визы в 118 стран мира. Помимо ряда бывших союзных республик, в этом списке оказались практически все страны Южной Америки, многие страны Африки и Юго-Восточной Азии, включая Таиланд и Южную Корею, а также 13 стран Океании, включая Острова Кука, Фиджи, Микронезию и Вануату.

Украина впереди России по числу безвизовых стран

Среди стран, для посещения которых российским гражданам не требуется виза, такие излюбленные ими направления, как Турция и Израиль. С февраля 2017 года в список фактически безвизовых для россиян стран добавились Объединенные Арабские Эмираты. Теперь граждане России, отправляющиеся к побережью Персидского залива, могут бесплатно оформить разрешение на въезд по прилету.

А вот среди стран европейского континента у россиян выбор не слишком большой: не считая соседних Украины и Беларуси, без визы они могут поехать в Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Молдавию, Черногорию и Сербию.

В плане свободы передвижения по Европе обладателям российского паспорта повезло меньше, чем некоторым соседям по бывшему СССР. К примеру, граждане Украины могут посетить без визы 128 стран мира. Для них этот список существенно расширился после введения в июне прошлого года безвизового режима с ЕС. Теперь граждане Украины, имеющие биометрические загранпаспорта, могут путешествовать без визы в 26 из 28 стран Евросоюза. Для въезда в Великобританию и Ирландию им нужно оформлять визу.