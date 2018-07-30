30.07.2018, 08:26

Лучшие и худшие паспорта на постсоветском пространстве: выгодно ли быть гражданином Эстонии?

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Deutsche Welle
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Foto: Annika Haas

Лето — пора отпусков. DW сравнила паспорта граждан бывших республик СССР и выяснила, какие из них самые выгодные с точки зрения безвизового въезда в другие страны.

Новость о возможном закрытии всех визовых центров в России взволновала обладателей российских паспортов. Несмотря на то, что россияне могут посетить без визы (или получить ее по упрощенной процедуре при пересечении границы) больше половины стран мира, многие популярные направления без оформленного заранее разрешения на въезд остаются для них закрытыми.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которые ежегодно сводит вместе консалтинговая компания Henley & Partners, граждане России могут поехать без визы в 118 стран мира. Помимо ряда бывших союзных республик, в этом списке оказались практически все страны Южной Америки, многие страны Африки и Юго-Восточной Азии, включая Таиланд и Южную Корею, а также 13 стран Океании, включая Острова Кука, Фиджи, Микронезию и Вануату.

Украина впереди России по числу безвизовых стран

Среди стран, для посещения которых российским гражданам не требуется виза, такие излюбленные ими направления, как Турция и Израиль. С февраля 2017 года в список фактически безвизовых для россиян стран добавились Объединенные Арабские Эмираты. Теперь граждане России, отправляющиеся к побережью Персидского залива, могут бесплатно оформить разрешение на въезд по прилету.

ТОП

А вот среди стран европейского континента у россиян выбор не слишком большой: не считая соседних Украины и Беларуси, без визы они могут поехать в Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Молдавию, Черногорию и Сербию.

В плане свободы передвижения по Европе обладателям российского паспорта повезло меньше, чем некоторым соседям по бывшему СССР. К примеру, граждане Украины могут посетить без визы 128 стран мира. Для них этот список существенно расширился после введения в июне прошлого года безвизового режима с ЕС. Теперь граждане Украины, имеющие биометрические загранпаспорта, могут путешествовать без визы в 26 из 28 стран Евросоюза. Для въезда в Великобританию и Ирландию им нужно оформлять визу.

В остальном список безвизовых стран для украинцев и россиян похож. В него, к примеру, входит большинство стран Южной Америки. Правда, в отличие от россиян, украинцам нужно оформлять визу в Венесуэлу, Колумбию и Гайану. Среди стран Юго-Восточной Азии украинским гражданам, в отличие от их соседей, нужно оформлять визу, к примеру, во Вьетнам и на Филиппины.

Самые выгодные паспорта — в Литве, Латвии и Эстонии

Чуть короче, чем у Украины, список безвизовых государств у Молдавии — первой из стран СНГ, для которой в апреле 2014 года заработал безвизовый режим с Евросоюзом. Сейчас молдаванам не нужна виза для посещения 121 страны. Грузия, гражданам которой виза в ЕС не нужна с марта 2017 года, несколько отстает от России. Ее список безвизовых стран состоит из 112 пунктов.

Между тем самыми выгодными на постсоветском пространстве паспортами для путешествий по миру обладают граждане Латвии и Литвы, имеющие безвизовый режим со 179 странами. Эстония отстает всего на одну страну: ее граждане могут путешествовать без визы в 178 стран.

Помимо Евросоюза, куда входят все три страны Балтии, граждане Латвии, Литвы и Эстонии могут поехать без виз, например, в Швейцарию, Норвегию, Японию и Канаду. Въезд в США для них возможен по электронному разрешению. А вот для поездки в Россию латышам, литовцам и эстонцам нужно получать визу.

Самые невыгодные паспорта

Из 15 бывших союзных республик самые невыгодные паспорта у граждан Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Им нужна виза для поездки в большинство стран мира. Безвизовый режим для них действует всего с 59, 58 и 53 странами соответственно. Беларусь оказалась ровно посередине списка лучших и худших паспортов на постсоветском пространстве. Ее граждане могут ездить без визы (или оформить ее при пересечении границы) в 77 стран. Кстати, Беларусь единственная страна на постсоветском пространстве, граждане которой могут путешествовать без виз по всей территории Китая.

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