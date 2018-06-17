17.06.2018, 10:55

Лучшей в сфере спасательной деятельности среди добровольцев была признана добровольная команда Кадрина

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Лучшей в сфере спасательной деятельности среди добровольцев была признана добровольная команда Кадрина
Päästeamet

На прошедшем в 17 раз форуме добровольных спасателей, который в этот раз состоялся в Кунда и Ламмасмяэ (Ляэне-Вирумаа), где президент Керсти Кальюлайд и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару передали переходящий приз ”Горн спасателя” лучшему представителю добровольческой спасательной сферы 2018 года, которым стала добровольная спасательная команда Кадрина.

”15 членов добровольной спасательной команды Кадрина — те люди, которые стояли у истоков безопасности своего родного края. Они активно участвуют в спасательной и превентивной работе и являются важной частью добровольческого движения Спасательного департамента”, — сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару после того, как награда была передана.

Постоянная готовность добровольческой команды Кадрина к оперативным выездам обеспечивает выезд на место в течение пяти минут после полученного вызова. Дни, когда команда Кадрина не выезжает на вызов, крайне редки — команда одна из самых востребованных добровольческих команд по всей Эстонии. Сами ребята стоят на страже обеспечения непрерывной готовности команды действовать — обслуживают технику и ремонтируют помещения, а также по собственной инициативе и при поддержке местной власти приобрели в Финляндии более новую машину по имени Susi (SISU SK181).

Вдобавок к активной оперативной деятельности добровольцы Кадрина ведут успешную превентивную работу. Дважды в год проводят день открытых дверей, где знакомят всех заинтересованных со спасательной техникой и инвентарем и рассказывают, как наиболее эффективно заметить опасность и вносить вклад в создание безопасной среды как для себя, так и для других. Также активная работа идет в сфере сотрудничества с местной школой и детским садом, с молодежью, обязательно проводят домашние консультирования и устанавливают дымовые датчики, поскольку чем сплочённые общины, тем эффективнее можно справиться с несчастьем или чрезвычайной ситуацией.

Переходящий приз в сфере добровольной спасательной работы ”Горн спасателя” был учрежден приказом генерального директора Спасательного департамента 29 июня 2005 года.

Приз учредили, чтобы отметить лучших в добровольческой службе и поддержать гражданские инициативы в данном направлении.

ТОП

На призе каждый год делается гравировка с именем получателя и годом передачи приза. Свои предложения о том, кто должен стать лучшим, может представлять как Спасательный департамент, так и некоммерческие объединения. Переходящий приз передается раз в год вместе со свидетельством о передаче некоммерческим объединениям, целевым учреждениям, обществам или отдельным людям, отличившимся в сфере добровольной спасательной работы.

В прошлом году приза было удостоено НКО ”Общество добровольных спасателей Авинурме.

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