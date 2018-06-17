Лучшей в сфере спасательной деятельности среди добровольцев была признана добровольная команда Кадрина

Постоянная готовность добровольческой команды Кадрина к оперативным выездам обеспечивает выезд на место в течение пяти минут после полученного вызова. Дни, когда команда Кадрина не выезжает на вызов, крайне редки — команда одна из самых востребованных добровольческих команд по всей Эстонии. Сами ребята стоят на страже обеспечения непрерывной готовности команды действовать — обслуживают технику и ремонтируют помещения, а также по собственной инициативе и при поддержке местной власти приобрели в Финляндии более новую машину по имени Susi (SISU SK181).

Вдобавок к активной оперативной деятельности добровольцы Кадрина ведут успешную превентивную работу. Дважды в год проводят день открытых дверей, где знакомят всех заинтересованных со спасательной техникой и инвентарем и рассказывают, как наиболее эффективно заметить опасность и вносить вклад в создание безопасной среды как для себя, так и для других. Также активная работа идет в сфере сотрудничества с местной школой и детским садом, с молодежью, обязательно проводят домашние консультирования и устанавливают дымовые датчики, поскольку чем сплочённые общины, тем эффективнее можно справиться с несчастьем или чрезвычайной ситуацией.

Переходящий приз в сфере добровольной спасательной работы ”Горн спасателя” был учрежден приказом генерального директора Спасательного департамента 29 июня 2005 года.

Приз учредили, чтобы отметить лучших в добровольческой службе и поддержать гражданские инициативы в данном направлении.

На призе каждый год делается гравировка с именем получателя и годом передачи приза. Свои предложения о том, кто должен стать лучшим, может представлять как Спасательный департамент, так и некоммерческие объединения. Переходящий приз передается раз в год вместе со свидетельством о передаче некоммерческим объединениям, целевым учреждениям, обществам или отдельным людям, отличившимся в сфере добровольной спасательной работы.

В прошлом году приза было удостоено НКО ”Общество добровольных спасателей Авинурме.