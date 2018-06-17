17.06.2018, 10:55

Лучшей в сфере спасательной деятельности среди добровольцев была признана добровольная команда Кадрина

 (1)
rus.delfi.ee
EST 2
Лучшей в сфере спасательной деятельности среди добровольцев была признана добровольная команда Кадрина
Päästeamet

На прошедшем в 17 раз форуме добровольных спасателей, который в этот раз состоялся в Кунда и Ламмасмяэ (Ляэне-Вирумаа), где президент Керсти Кальюлайд и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару передали переходящий приз ”Горн спасателя” лучшему представителю добровольческой спасательной сферы 2018 года, которым стала добровольная спасательная команда Кадрина.

”15 членов добровольной спасательной команды Кадрина — те люди, которые стояли у истоков безопасности своего родного края. Они активно участвуют в спасательной и превентивной работе и являются важной частью добровольческого движения Спасательного департамента”, — сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару после того, как награда была передана.

Постоянная готовность добровольческой команды Кадрина к оперативным выездам обеспечивает выезд на место в течение пяти минут после полученного вызова. Дни, когда команда Кадрина не выезжает на вызов, крайне редки — команда одна из самых востребованных добровольческих команд по всей Эстонии. Сами ребята стоят на страже обеспечения непрерывной готовности команды действовать — обслуживают технику и ремонтируют помещения, а также по собственной инициативе и при поддержке местной власти приобрели в Финляндии более новую машину по имени Susi (SISU SK181).

Вдобавок к активной оперативной деятельности добровольцы Кадрина ведут успешную превентивную работу. Дважды в год проводят день открытых дверей, где знакомят всех заинтересованных со спасательной техникой и инвентарем и рассказывают, как наиболее эффективно заметить опасность и вносить вклад в создание безопасной среды как для себя, так и для других. Также активная работа идет в сфере сотрудничества с местной школой и детским садом, с молодежью, обязательно проводят домашние консультирования и устанавливают дымовые датчики, поскольку чем сплочённые общины, тем эффективнее можно справиться с несчастьем или чрезвычайной ситуацией.

Переходящий приз в сфере добровольной спасательной работы ”Горн спасателя” был учрежден приказом генерального директора Спасательного департамента 29 июня 2005 года.

Приз учредили, чтобы отметить лучших в добровольческой службе и поддержать гражданские инициативы в данном направлении.

ТОП

На призе каждый год делается гравировка с именем получателя и годом передачи приза. Свои предложения о том, кто должен стать лучшим, может представлять как Спасательный департамент, так и некоммерческие объединения. Переходящий приз передается раз в год вместе со свидетельством о передаче некоммерческим объединениям, целевым учреждениям, обществам или отдельным людям, отличившимся в сфере добровольной спасательной работы.

В прошлом году приза было удостоено НКО ”Общество добровольных спасателей Авинурме.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Воздушные шарики мероприятия, посвященного июньской депортации, стали причиной страшной ссоры между организаторами и мамами

17.06.2018
В четверг тысячи голубых воздушных шаров покрыли столичную площадь Вабадузе, как море слез. К сожалению, они же стали и причиной большой ссоры между некоторыми родителями и организаторами памятного мероприятия, посвященного депортации 77-летней давности.
Подробнее



Обзор столичных фастфудов: какие варианты уличной еды предлагаются в Таллинне и насколько она безопасна для желудков?

17.06.2018
Мнение о фастфуде, как о еде совсем неполезной, прочно укоренилось в народе. Во многом это совершенно справедливая информация. Однако запретный плод всегда сладок, да и вряд ли случится что-то ужасное, если иногда позволять себе выйти за рамки здорового образа жизни и предпочесть ресторану уличный лоток с простой и сытной пищей. ”МК-Эстония” проинспектировала популярные в столице точки уличного питания: что они предлагают, как отличаются цены по районам и кто следит за качеством?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES106212016
167,40 €
100,44 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €

Наехавший на футбольных фанатов в Москве таксист заявил, что уснул за рулем

17.06.2018
Таксист, въехавший в толпу пешеходов в центре Москвы, заявил, что уснул за рулем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Медицинская экспертиза уже подтвердила, что виновник ДТП не пребывал в состоянии алкогольного опьянения.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Мячи "Адидас" не выдержали напряжения чемпионата мира

17.06.2018
Поединок чемпионата мира по футболу Франция - Австралия (2:1), состоявшийся накануне в Казани, получился захватывающим и интересным. Напряжение в этом матче было очень велико. Не выдержали его мячи фирмы "Адидас".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Вокруг Эйфелевой башни возводят стеклянную стену от террористов

17.06.2018
Власти Парижа решили обнести Эйфелеву башню стеклянной стеной для защиты основания монумента от терактов. Эта стена заменит металлический забор, которым символ столицы Франции обнесен с 2016 года.
Подробнее