Лучшая бригада скорой помощи в Эстонии — таллиннская

На прошедшем в выходные дни в Варбла — в Пярнуском уезде — конкурсе профессионального мастерства с участием 15 бригад скорой помощи со всех уголков страны лучшей признана бригада Таллиннской станции в составе сестры-бригадира Хелен Везиаллик, парамедика Эрго Метса и техника скорой помощи Раймо Веэмаа, сообщает Раэпресс.

Во время длившихся целый день соревнований бригады должны были проявить знания и умения в восьми различных упражнениях, начиная от стабилизации находящегося в критическом состоянии маленького ребенка до диагностики и лечения целого ряда болезней. А еще нужно было уметь отремонтировать машину скорой помощи, суметь вытащить пострадавшего с приложением значительных физических усилий, продемонстрировать знания основных правил медицины и умение обращаться с аппаратурой.

В Эстонии работают круглосуточно 102 бригады скорой помощи, на которые приходится в сутки до 800 вызовов, 23 бригады обслуживают Таллинн, Маарду, Виймсискую волость и их окрестности, а летом к ним прибавляется велопатруль в Старом городе. Они обслуживают в сутки в среднем 240 вызовов, что означает вызов через каждые 5-6 минут.