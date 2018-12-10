Ложная паника: вода на пляже Пирита в купальный сезон была хорошего качества

”Пляж Пирита любим и часто посещаем таллиннцами и гостями города. В середине лета возникло беспокойство в момент, когда вода на пляже Пирита стала непригодной для купания из-за сине-зеленых водорослей”, — сказала Алина Тубли, старейшина района Пирита.

В соответствии с постановлением Эстонской Республики, в летний период купания с пляжа Пирита были взяты восемь проб воды. ”Результаты показали, что качество воды для купания на пляже Пирита было очень хорошим”, — добавила Тубли.

В 2019 году купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа. С результатами проб воды можно ознакомиться на странице vtiav.sm.ee