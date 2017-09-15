Ложь, пиар и неразбериха: ситуация вокруг граффити на фасаде Горхолла накаляется

Неразбериха вокруг картины на фасаде Горхолла и происхождения выделенных на художество средств в размере 15 000 евро усугубляется, пишет Eesti Päevaleht.

Граффити на фасад здания нанесли по инициативе депутата-центриста Мярта Сультса. Его дочь, директор Таллиннской художественной гимназии Мари-Лийз Сультс, сказала вчера, что ничего не знает о 15 000 евро, поступивших от города в бюджет школы. Как бы то ни было, в распоряжении издания оказалось подписанное Сультс и датированное 16 марта ходатайство о выделении городом 15 000 евро на проект фасада Горхолла. Сультс объяснила необходимость ”приведения фаса в визуально корректное состояние” председательством Эстонии в ЕС. ”Прошу выделить Таллиннской художественной гимназии на внедрение этого проекта 15 000 евро для приобретения грунтовой краски и приспособлений для нанесения графики. Совет Горхолла уже одобрил проект на собрании”, — написала она. Стоит отметить, что в совет входит и сам Мярт Сультс.

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На фоне всей этой неразберихи выяснением обстоятельства выделения средств занялась комиссия по надзору за финансированием партий. По словам ее председателя Ардо Оясалу, комиссия расследует, не были ли деньги получены Сультсом от городских властей с целью экспонирования своей кандидатуры перед предстоящими выборами. ”Один из баллотирующихся на местных выборах кандидатов активно использовал покраску горхолла для собственного пиара. Если это были бы обычные действия, запланированные самим Горхолоом, то особой проблемы не было бы”, — сказал он.

Идея разрисовать Горхолл родилась еше раньше. 10 апреля этого года Сультс и представитель общества уличных художников Pirados Сильвер Сеэблум встретились с чиновниками Департамента охраны памятников старины, которые неоднозначно дали понять, что на фасад Горхолла, относящегося к памятнику старины, граффити наносить нельзя. По данным издания, отрицательный ответ был дан и отделом охраны памятников старины Таллиннского департамента культурных ценностей. Сам Сультс говорит, что департамент не разрешил ему перекрашивать фасад, но и не запретил.