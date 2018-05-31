31.05.2018, 20:30

Лотман об открытии Дней Старого Таллинна: если это не пропаганда, то как минимум любование советским прошлым

 (15)
rus.delfi.ee
EST
Isamaa 2.0 üritus Kultuurikatlas
Mihhail LotmanFoto: Andres Putting

По оценке семиотика Михаила Лотмана (IRL), вчерашнее нашумевшее открытие Дней Старого Таллинна не было нейтральной трактовкой истории.

”Та картина, которую я вчера увидел, меня не радует”, — сказал Лотман Delfi.

По его мнению, бурная реакция общественности была продиктована не боязнью прошлого. ”Прошлое надо знать, но в данном случае речь идет если не о пропаганде, то как минимум о любовании советским прошлым, если мы помещаем это в контекст, когда школьники исполняют советские песни и это хотят привести в Крым. Если мы посмотрим на договор о сотрудничестве с Единой Россией, то это и есть исполнение этого договора”, — сказал он.

"Я знаю, что на этом мероприятии были и другие эпизоды, но ни один из них не был представлен так красочно и весело, как эпизод с советским временем”.

”В нашей истории была и немецкая оккупация, но я не представляю себе, чтобы кто-то вышел на сцену с изображением Гитлера, немецкими флагами и атрибутикой. Это не просто нейтральная трактовка истории”.

Напомним, что вчера начались Дни Старого Таллинна. Вечером на Ратушной площади состоялось праздничное мероприятие — на цене показали постановку, в которой использовали красные флаги. Выступающие на сцене скандировали: ”Сталин! Сталин! Сталин!”
Старейшина Кесклинн Владимир Свет пояснил, что это часть постановки по случаю открытия Дней Старого города, которая показывает историю Эстонии последних ста лет.

”Ее кульминацией становится независимость Эстонской Республики, — прокомментировал Свет Delfi. — В центре постановки простой человек, который попадает в водоворот истории”.

Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал ранее поделился в соцмедиа видео, которое было записано днем ранее во время репетиции этой постановки.

Кака пояснил Свет, данный отрезок постановки вырван из контекста и не восхваляет советский режим. ”Центральной идеей представления является независимость Эстонии, и искать в нем другие значения не имеет смысла”, — заверил Свет.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Опасный перекресток в Мустамяэ: три ДТП за неделю. В чем проблема?

31.05.2018
Обанкротившаяся компания Riito Ehitus AS обязалась построить в Таллинне перекресток со светофорами. В итоге перекресток есть, а светофоров нет. На перекрестке улиц Кадака-Мяэпеалзе-Карсти за последние пять лет произошло более 20 ДТП, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



”Скандал” вокруг гражданства министра Андреса Анвельта: имел ли право получить его по рождению?

31.05.2018
В газете Õhtuleht историк Яак Валге утверждает, что министр внутренних дел Андрес Анвельт не является гражданином Эстонии по рождению. Как известно, в начале прошлого века оба деда Анвельта были на стороне большевиков и, как пишет Валге, хотели уничтожить Эстонское государство.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Системы родительских отпусков и пособий изменятся. Читайте, что нас ждет!

31.05.2018
На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки второго этапа изменения системы родительских отпусков и пособий, благодаря которым у родителей появится возможность с заметно большей гибкостью использовать родительское пособие и распределять его между обоими родителями, сообщает Министерство социальных дел.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106682001
117,90 €
70,74 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-20% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
167,20 €

Кристина Каллас: эстонцев и русских — в одну школу!

31.05.2018
Одним из ключевых вопросов в Эстонии является преодоление барьера между эстонцами и русскими, поэтому Пеэтер и Петя должны учиться вместе с первого класса, сказала изданию Maaleht один из идейных вдохновителей Eesti 200 директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Эдгар Сависаар: я никогда не был политиком! "Центристы сейчас у власти, но не они на самом деле управляют страной"

31.05.2018
Сегодня, 31 мая, день рождения Эдгара Сависаара. Одному из самых противоречивых, но, тем не менее, легендарных политиков Эстонии исполнилось 68 лет. Сейчас он давно отстранен от высоких должностей, является подследственным, продолжает бороться с последствиями тяжкой болезни. С прессой Сависаар был весьма немногословен, и поэтому, когда поступило предложения сделать большое интервью, мы, естественно, ухватились за эту возможность, но…
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Прибывший в Таллинн таинственный гость из Дубая — наследный принц. Зачем он приехал в Эстонию?

31.05.2018
В среду в Таллиннском аэропорту был замечен самолет с символикой Dubai Air Wing, указывающими на то, что в страну прибыл кто-то из членов королевской семьи или членов правительства Дубая. Как выяснилось, в Таллинн прибыл никто иной как наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум.
Подробнее