Лотман об открытии Дней Старого Таллинна: если это не пропаганда, то как минимум любование советским прошлым

По оценке семиотика Михаила Лотмана (IRL), вчерашнее нашумевшее открытие Дней Старого Таллинна не было нейтральной трактовкой истории.

”Та картина, которую я вчера увидел, меня не радует”, — сказал Лотман Delfi.

По его мнению, бурная реакция общественности была продиктована не боязнью прошлого. ”Прошлое надо знать, но в данном случае речь идет если не о пропаганде, то как минимум о любовании советским прошлым, если мы помещаем это в контекст, когда школьники исполняют советские песни и это хотят привести в Крым. Если мы посмотрим на договор о сотрудничестве с Единой Россией, то это и есть исполнение этого договора”, — сказал он.

"Я знаю, что на этом мероприятии были и другие эпизоды, но ни один из них не был представлен так красочно и весело, как эпизод с советским временем”.

”В нашей истории была и немецкая оккупация, но я не представляю себе, чтобы кто-то вышел на сцену с изображением Гитлера, немецкими флагами и атрибутикой. Это не просто нейтральная трактовка истории”.