31.05.2018, 20:30

Лотман об открытии Дней Старого Таллинна: если это не пропаганда, то как минимум любование советским прошлым

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rus.delfi.ee
EST 2
Isamaa 2.0 üritus Kultuurikatlas
Mihhail LotmanFoto: Andres Putting

По оценке семиотика Михаила Лотмана (IRL), вчерашнее нашумевшее открытие Дней Старого Таллинна не было нейтральной трактовкой истории.

”Та картина, которую я вчера увидел, меня не радует”, — сказал Лотман Delfi.

По его мнению, бурная реакция общественности была продиктована не боязнью прошлого. ”Прошлое надо знать, но в данном случае речь идет если не о пропаганде, то как минимум о любовании советским прошлым, если мы помещаем это в контекст, когда школьники исполняют советские песни и это хотят привести в Крым. Если мы посмотрим на договор о сотрудничестве с Единой Россией, то это и есть исполнение этого договора”, — сказал он.

"Я знаю, что на этом мероприятии были и другие эпизоды, но ни один из них не был представлен так красочно и весело, как эпизод с советским временем”.

”В нашей истории была и немецкая оккупация, но я не представляю себе, чтобы кто-то вышел на сцену с изображением Гитлера, немецкими флагами и атрибутикой. Это не просто нейтральная трактовка истории”.

Напомним, что вчера начались Дни Старого Таллинна. Вечером на Ратушной площади состоялось праздничное мероприятие — на цене показали постановку, в которой использовали красные флаги. Выступающие на сцене скандировали: ”Сталин! Сталин! Сталин!”
Старейшина Кесклинн Владимир Свет пояснил, что это часть постановки по случаю открытия Дней Старого города, которая показывает историю Эстонии последних ста лет.

”Ее кульминацией становится независимость Эстонской Республики, — прокомментировал Свет Delfi. — В центре постановки простой человек, который попадает в водоворот истории”.

Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал ранее поделился в соцмедиа видео, которое было записано днем ранее во время репетиции этой постановки.

Кака пояснил Свет, данный отрезок постановки вырван из контекста и не восхваляет советский режим. ”Центральной идеей представления является независимость Эстонии, и искать в нем другие значения не имеет смысла”, — заверил Свет.

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