Лооне возместила себе судебные расходы за счет налогоплательщиков, но потом пообещала вернуть деньги

Издание Ärileht пишет, что, согласно представленным для получения депутатской компенсации чекам, центристка Керстин-Оудекки Лооне приобрела в бюро Simson Straus правовые услуги на 750 евро и оформила их как расходы на обучение. Речь идет о том же адвокатском бюро, которое защищало Лооне в прошлом году в судебном деле против Eesti Päevaleht.

Несмотря на то, что канцелярия компенсирует расходы на правовой анализ и экспертизу, заказанные для составления и работы над различными законопроектами, неясно, в чем состоит суть полученной Лооне правовой услуги в данном случае.

Пресс-служба Рийгикогу отметила, что у них нет информации относительно того, на что конкретно были потрачены эти деньги: ”Оудекки Лооне предоставила нам для компенсации счет от Advokaadibüroo Simson Straus OÜ на услуги по правовой помощи. Более точной информации об услугах у нас нет, так что о деталях можете спросить саму Лооне”.

Связаться с Лооне для получения комментария, однако, не удалось: она не ответила ни на звонки, ни на смс, ни на имейлы. Адвокат бюро также никак ситуацию не прокомментировал.

Отметим, что 9 октября прошлого года суд иск Лооне не удовлетворил, но тогда политик сказала Delfi, что намерена оспорить решение.

Позже Лооне сообщила, что вернут канцелярии Рийгикогу 750 евро, но отметила, что для обеспечения эффективной работы депутата использование правовой помощи иногда очень необходимо.