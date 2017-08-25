Лооне поблагодарила греческого министра за отказ осуждать в Таллинне преступления коммунизма

Депутат Рийгикогу Оудекки Лооне опубликовала в греческих СМИ благодарственное письмо министру юстиции Греции Ставросу Контонису, который в знак протеста отказался участвовать в прошедшей в Таллинне конференции о преступлениях коммунизма.

"Уважаемый министр Ставрос Контонис, хочу выразить свою искреннюю благодарность и уважение решению не участвовать в конференции на тему "Наследие преступлений коммунистических режимов в Европе 21-го века", которое приняли Вы и греческое правительство. Ваше объяснение причин этого решения было идеальным", — написала центристка в обращении, опубликованном на веб-сайте stavroslygeros.gr, передает rus.err.ee.

"К сожалению, подобные попытки косвенно оправдать фашистский режим и фашистскую идеологию сильно представлены в современной эстонской политике", — добавила Лооне.

По ее словам, решение Лооне отметить победу союзников во Второй мировой войне 9 мая вызвало ярость у многих эстонских журналистов и политиков, но нашло и поддержку: "Поэтому позвольте мне заверить Вас, что Эстония — не фашистское государство, и здесь, как и везде, фашисты и их сторонники находятся в меньшинстве".

По ее словам, решение греческого министра — напоминание о европейских ценностях, которое придает силы всем, кто сегодня обеспокоен нарастанием атмосферы холодной войны: "Эта конференция — позор, но я уверена, что есть будущее, в котором такие мероприятия больше не будут организовываться. Вы только помогли тому, чтобы это будущее настало быстрее".