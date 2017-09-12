Лооне, Ленк и Туус-Лаул призывают Ратаса пересмотреть решение об исключении Ивановой

Депутаты Рийгикогу Оудекки Лооне, Хеймар Ленк и Марика Туус-Лаул в открытом письме призвали своего однопартийца Юри Ратаса пересмотреть решение об исключении из Центристской партии парламентария Ольги Ивановой и еще 31 члена.

Авторы письма подчеркивают, что причиной исключения 32 членов Центристской партии из рядов политической силы стала их преданность ее основателю и в прошлом многолетнему председателю Эдгару Сависаару, передает rus.err.ee.

"Мы также поражены лицемерием, поскольку решение Эдгара Сависара пойти на местные выборы в составе избирательного союз, не повлекло за собой его исключения из партии, в то время как люди из команды Сависаара были подвержены атаке", — говорится в заявлении.

Авторы письма отмечают, что они всерьез обеспокоены нынешним положением дел в Центристской партии и переживают за ее имидж в свете недавнего скандала.

"Мы предлагаем председателю партии и членам правления пересмотреть вчерашнее решение, отменить его и вернуться к этому вопросу в спокойной атмосфере уже после местных выборов", — резюмируют авторы открытого письма.