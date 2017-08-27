Локомотивом списка соцдемов в Тарту станет Марью Лауристин вместе Ярно Лаури

Сегодня в центре ”AHHAA” тартуские социал-демократы провели предвыборное собрание, на котором депутат Европарламента профессор Марью Лауристин и вице-мэр Тарту Ярно Лаур представили главные программные цели соцдемов, а также утвердили список кандидатов на муниципальных выборах, значится в пресс-релизе.

Соцдемы идут на тартуские выборы с полными силами и содержательной программой. Кандидатом на пост председателя горсобрания стала Марью Лауристин, которая которая обещала в случае успеха покинуть Европарламент и посвятить себя местной политике. Кандидатом на пост мэра Тарту утвержден Ярно Лаур.

Увеличить население Тарту — таков главный вызов для Ярно Лаура. ”Радости и горести города не вертятся лишь вокруг одного здания. Именно поэтому наша программа сосредоточена на том, чтобы оставить тартуских студентов и после окончания университета в Тарту, чтобы приобретенные в Тарту знания были использованы на благо местной экономики и чтобы наше образование и жизненное пространство стали еще лучше”, — рассказывает кандидат в мэры.

”Чтобы население города увеличивалось, нужно сделать жилье для студентов более доступным. Необходимо работать над тем, чтобы местные и зарубежные студенты нашли себе здесь применение и после учебы. Для этого мы хотим основать центр Terе, а также мы намерены поддерживать молодые семьи в создании своего жилья”, — привел некоторые программные пункты Лаур.

Марью Лауристин намерена развивать связи Тарту с Европой и остальным миром: будь то железнодорожное сообщение Таллинн-Рига, увеличение числа авиамаршрутов или хорошее шоссе до Таллинна. Для студенческой столицы хорошие связи просто необходимы.

”Тарту может стать тягачом цифрового развития и новой экономики Эстонии, так как в Тарту существует уникальные возможности для сотрудничества между ИТ-фирмами, университетом и городом”, — убеждена Марью Лауристин.

В первую десятку тартуских кандидатов от соцдемов входят: Марью Лауристин, Ярно Лаур, Хельо Пикхоф, Тыну Интс, Кадри Леэтмаа, Леммит Каплински, Геа Кангиласки, Мартин Халлик, Пирет Улуотс и Карл Пютсепп.

Среди новых лиц в списке можно найти деятеля культуры Антса Йохансон, руководителя Центра креативной экономики Тарту Рейго Кайвйыги, профессора ТУ Гаабриэля Тавитс, директора городской библиотеки Аско Тамме.