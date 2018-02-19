”Литву — литовцам!” Глава молодежной организации EKRE выступил с речью на шествии националистов в Вильнюсе

Глава молодежной организации "Sinine Äratus" (“Синее пробуждение”) при Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и член Тартуского горсобрания Руубен Каалеп в пятницу выступил с речью на английском языке во время факельного шествия в центре Вильнюса.

Местный либеральный портал defendingfhistory.com усмотрел как в его речи, так и во всем мероприятии в целом отсылки к нацизму.

По данным издания, Каалеп в своей речи несколько раз озвучил тезис о ”тысячелетней этической чистоте” Литвы, Латвии и Эстонии, а закончил выступление и вовсе ”истошным” выкриком „Lietuva lietuviams!” (”Литва — литовцам!”).

”Поскольку мы свободны уже сто лет, то нужна еще тысяча лет в качестве национального государства как Эстонии, так и Литве, — таковая была идея”, — объяснил сам Каалеп. Также он отметил, что на мероприятии собрались совершенно разные люди, представитель различных национальных организаций, и никого, похожего на неонацистов, он не видел.

”Устроители мероприятия — приличные люди, представители официально зарегистрированной в Литве партии, а участники на всех мероприятиях могут быть разные”, — сказал Каалеп.

Говоря об использовании лозунга, от которого устроители пообещали властям в качестве компромисса воздержаться, Каалеп сказал, что не знал о такой договоренности.