Литовская разведка: Россия может попытаться повлиять на выборы президента в Литве

Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие в следующем году выборы президента Литвы и использовать для этого кибернетические операции, предупредила в понедельник литовская разведка, пишет ru.delfi.lt.

"Вполне вероятно, что российские хакеры постараются повлиять на выборы, которые будут проходить в Литве", — говорится в обнародованной Департаментом госбезопасности (ДГБ) и военной разведкой традиционной оценке угроз.

В отчете говорится, что в последнее время "российские разведывательные службы особенно интересовались выборами президента Литвы, намеченными на 2019 год". Литовские службы обратили внимание на то, что на результаты выборов в других странах Москва пыталась повлиять, "распространяя дезинформацию и пропаганду через СМИ, социальные сети, посредством кибернетических операций".

"Вполне вероятно, что с приближением выборов президента Литвы, Европарламента и советов самоуправлений Литвы 2019 года Россия попытается получить немалое влияние на политические и общественные процессы в Литве, постарается, чтобы благоприятствующие ей политические силы выдвигали кандидатов на выборах и получили своих представителей в органах власти", — говорится в документе.

Россию в последнее время обвиняли во вмешательстве в выборы президентов США и Франции. Граждане будут выбирать нового президента в мае следующего года. В 2019 году также состоятся муниципальные выборы и выборы в Европарламент.

В прошлом году разведка сообщила, что из-за выборов в сейм 2016 года российские разведслужбы особенно старались собрать информацию о внутриполитических процессах, вербовали на территории России жителей Литвы, у которых даже нет возможностей в плане разведке, однако о вмешательстве в выборы упоминаний не было.

Как и в прежние годы, литовская разведка называет главной угрозой нацбезопасности агрессивную политику России. В оценке за этот год указано, что наращивание национальных военных мощностей Балтийских стран и дислоцированных в регионе военных мощностей Альянса снижет вероятность того, что Россия решится применить силу против Балтийских стран.

Как отмечают разведведомства, несмотря на то, что оборонный бюджет России в прошлом году уменьшился, Москва сохраняет свое главное преимущество — генерирование вооруженных сил и принятие решений. В документе говорится, что, понимая военное преимущество НАТО, Россия добивается "внутренней дезинтеграции" Альянса.