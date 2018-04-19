Лишенный лицензии в Финляндии стоматолог продолжает калечить пациентов в Эстонии

”МК Эстония” писала о том, как Филиппенко неудачно вживил пациентке кость, и ей пришлось месяц терпеть жуткие боли, она перенесла три операции, пропила четыре курса антибиотиков, дважды была в скорой, у нее в ротовой полости семь швов. К его чести надо отметить, что он вернул все деньги и расходы на операцию и лекарства.

Теперь же на странице его клиники в Facebook другая пациентка пишет, что работа стоматолога вызвала у нее дефект речи из-за плохо установленных коронок. Филиппенко так их установил, что язык пациентки не помещался нормально в рот, и ей было сложно говорить.

На фоне данных инцидентов Eesti Päevaleht вновь обратился к Департаменту здоровья. Как ответил департамент, в начале апреля на основе поступивших в Минсоцдел жалоб была инициирована процедура мониторинга, чтобы выяснить, несет ли деятельность стоматолога опасность и дать ему возможность объяснить нарушения. Тогда будет вынесено окончательное решение.

Как долго будет длиться расследование — неизвестно, но на это время приостановить деятельность стоматолога невозможно. Кроме того, самое жесткое наказание, которое департамент может назначить Филиппенко — всего лишь предписание. И только если он это предписание не выполнит, можно будет приостановить его лицензию на срок до девяти лет.

Также деятельность плохого стоматолога может остановить суд. Пыхьяская префектура ответила Delfi что к ним заявления на деятельность Филиппенок не поступали, но отметила, что если в результате лечения у вас появились проблемы со здоровьем, то нужно обратиться в полицию.

На запрос Eesti Päevaleht сам Филиппенко ответил, что лучше обратить внимание на положительные отзывы на странице его клиники в Facebook. ”В медицинской работе всегда бывают удачные случаи, но есть действительно неудачные”, — прокомментировал он.

О процедуре мониторинга со стороны Департамента здоровья он якобы ничего не знает. Он пообещал, что свяжется с ними, после чего бросил трубку. Когда журналист позвонил ему на следующий день, Филиппенко огрызнулся: ”Я не даю комментарии. Можете писать, что хотите. До свидания!”