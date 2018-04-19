19.04.2018, 11:30

Лишенный лицензии в Финляндии стоматолог продолжает калечить пациентов в Эстонии

 (43)
Отти Эйландт
Отти Эйландт
EST 43
Лишенный лицензии в Финляндии стоматолог продолжает калечить пациентов в Эстонии
Foto: Karin Kaljuläte

Стоматолога Дмитрия Филиппенко в Финляндии лишили лицензии из-за лечения здоровых зубов. Теперь он работает в Эстонии, но жалобы продолжают поступать. Департамент здоровья начал расследовать его деятельность, но самое жесткое наказание, которое он может получить — предписание, пишет Eesti Päevaleht.

В связи с лжедиагнозами Финляндия применила в отношении стоматолога из Эстонии Дмитрия Филиппенко ограничение на осуществление врачебной деятельности, которое однако в Эстонии не действует. Филиппенко вернулся на родину и продолжает работу в Таллинне.

Ранее Департамент здоровья утверждал, что в Эстонии лишить врача лицензии может только суд в качестве дополнительного наказания за совершенный здесь проступок. Несмотря на то, что Эстония присоединилась к общеевропейскому механизму предупреждения, и страны-участницы обязаны сообщать о лишенных права на ведение деятельности работниках, директива не регулирует дальнейшие действия стран после получения данной информации.

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”МК Эстония” писала о том, как Филиппенко неудачно вживил пациентке кость, и ей пришлось месяц терпеть жуткие боли, она перенесла три операции, пропила четыре курса антибиотиков, дважды была в скорой, у нее в ротовой полости семь швов. К его чести надо отметить, что он вернул все деньги и расходы на операцию и лекарства.

Теперь же на странице его клиники в Facebook другая пациентка пишет, что работа стоматолога вызвала у нее дефект речи из-за плохо установленных коронок. Филиппенко так их установил, что язык пациентки не помещался нормально в рот, и ей было сложно говорить.

На фоне данных инцидентов Eesti Päevaleht вновь обратился к Департаменту здоровья. Как ответил департамент, в начале апреля на основе поступивших в Минсоцдел жалоб была инициирована процедура мониторинга, чтобы выяснить, несет ли деятельность стоматолога опасность и дать ему возможность объяснить нарушения. Тогда будет вынесено окончательное решение.

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Как долго будет длиться расследование — неизвестно, но на это время приостановить деятельность стоматолога невозможно. Кроме того, самое жесткое наказание, которое департамент может назначить Филиппенко — всего лишь предписание. И только если он это предписание не выполнит, можно будет приостановить его лицензию на срок до девяти лет.

Также деятельность плохого стоматолога может остановить суд. Пыхьяская префектура ответила Delfi что к ним заявления на деятельность Филиппенок не поступали, но отметила, что если в результате лечения у вас появились проблемы со здоровьем, то нужно обратиться в полицию.

На запрос Eesti Päevaleht сам Филиппенко ответил, что лучше обратить внимание на положительные отзывы на странице его клиники в Facebook. ”В медицинской работе всегда бывают удачные случаи, но есть действительно неудачные”, — прокомментировал он.

О процедуре мониторинга со стороны Департамента здоровья он якобы ничего не знает. Он пообещал, что свяжется с ними, после чего бросил трубку. Когда журналист позвонил ему на следующий день, Филиппенко огрызнулся: ”Я не даю комментарии. Можете писать, что хотите. До свидания!”

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Лишенный лицензии в Финляндии стоматолог продолжает калечить пациентов в Эстонии

19.04.2018
Стоматолога Дмитрия Филиппенко в Финляндии лишили лицензии из-за лечения здоровых зубов. Теперь он работает в Эстонии, но жалобы продолжают поступать. Департамент здоровья начал расследовать его деятельность, но самое жесткое наказание, которое он может получить — предписание, пишет Eesti Päevaleht.
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