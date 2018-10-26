Линии жизни. Быть может, последний репортаж из тех самых Нижних Копли(30)
Сиддхартха Гаутама, он же Будда, учил людей не задерживаться в прошлом, не мечтать о будущем, а сосредоточиться полностью на настоящем моменте.
Сиддхартха Гаутама, он же Будда, учил людей не задерживаться в прошлом, не мечтать о будущем, а сосредоточиться полностью на настоящем моменте.
Так давайте же пройдемся этим путем и взглянем на причудливые взаимосвязи новизны и ветхости, жизни и смерти, краски и блеклости, стремящегося в небеса — и от них. Приглашаю насладиться, возможно, в последний раз, атмосферой, царящей на легендарных Коплиских линиях. Каждому, бесспорно, свое, но эти фото — завораживающие и просто красивые. Не находите?
До истинно эстонской серости остались считанные дни. Мелкая взвесь в воздухе, уныние, месиво под ногами — предчувствуете? А тут пока еще взгляд цепляется за живые пятна: багряную листву, неумелое граффити, остатки былого ”величия”.
На заколоченном окне кто-то написал, что до сих пор верит. Кому или во что — не уточняется.
Ради этих снимков наш фотограф, нарушив и закон, и порядок, вторгся в то, что когда-то было чьим-то домом. Время встало.
На советском трюмо — ”джентльменский набор”: отвертка, грязная кружка, консервная банка, пепельница с окурками и календарик, призывающий голосовать за центриста Марека Юргенсона на давно забытых выборах.
Пачки от дешевых белорусских сигарет и детская фенечка.
Уксус, суповая ложка и прочее необходимое для варки дешевой и грязной наркоты. Выпотрошенный кошелек. Елочные игрушки.
Плюшевые барбосы. Барби. Бутылки из-под водки. Много бутылок из-под водки. Календари с голыми лохматыми женщинами из страны, где секса, говорят, не было. Диваны.
Вот не надо тут, мол, современные дети только и делают, что сидят с своих айфонах! Они, как и все ”нормальные” дети всех времен и народов, стран и континентов, лазают по заброшкам. Несмотря на охранника, который даже меня, мирно прохаживавшуюся вдоль, неоднократно оттуда выгонял. Не думая, что крыша может рухнуть, пол — провалиться, ржавый гвоздь — оказаться внутри тебя. Жажда запретного и детское любопытство берут верх над страхом и умом. У вас же тоже примерно так когда-то было?
А в паре десятков метров кипит иная — новая — жизнь. Ковш рыжего экскаватора роет фундамент чьего-то дома. Строители суетятся, но не без перерывов на перекур. Плоды их стараний тянутся к солнцу — все быстрее. Забор из тонких прутьев как условная граница двух миров.
И весь этот причудливый круговорот рождения и увядания — лишь естественный жизненный поток, подмеченный зорким глазом на отдельно взятом клочке прибрежной земли. Так или подобно тому — было, есть и будет. Все — естественно, а значит — хорошо.
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