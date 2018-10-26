Линии жизни. Быть может, последний репортаж из тех самых Нижних Копли

Так давайте же пройдемся этим путем и взглянем на причудливые взаимосвязи новизны и ветхости, жизни и смерти, краски и блеклости, стремящегося в небеса — и от них. Приглашаю насладиться, возможно, в последний раз, атмосферой, царящей на легендарных Коплиских линиях. Каждому, бесспорно, свое, но эти фото — завораживающие и просто красивые. Не находите?

До истинно эстонской серости остались считанные дни. Мелкая взвесь в воздухе, уныние, месиво под ногами — предчувствуете? А тут пока еще взгляд цепляется за живые пятна: багряную листву, неумелое граффити, остатки былого ”величия”.

На заколоченном окне кто-то написал, что до сих пор верит. Кому или во что — не уточняется.

Ради этих снимков наш фотограф, нарушив и закон, и порядок, вторгся в то, что когда-то было чьим-то домом. Время встало.

На советском трюмо — ”джентльменский набор”: отвертка, грязная кружка, консервная банка, пепельница с окурками и календарик, призывающий голосовать за центриста Марека Юргенсона на давно забытых выборах.

Пачки от дешевых белорусских сигарет и детская фенечка.

Уксус, суповая ложка и прочее необходимое для варки дешевой и грязной наркоты. Выпотрошенный кошелек. Елочные игрушки.