Ликвидация театра NO99 продлится как минимум полгода

"Работники театра NO99 получили уведомления о сокращении. Ликвидация не закончена, и необходимые действия для ликвидации производятся", — сказал Delfi пресс-секретарь Министерства культуры Меэлис Компус.

В законе предусмотрены сроки, которые нужно соблюдать, прежде чем предприятие можно будет удалить из регистра. Это охватывает и прекращение действующих договоров. "Ликвидация продлится как минимум примерно шесть месяцев", — сказал Компус.

Для начала новой деятельности в здании театра NO99, по утверждению Компуса, планируется конкурс идей. "Конкурс проведет Министерство культуры вместе с SA Vanalinna Teatrimaja, и его объявят в январе, то есть довольно скоро", — сообщил Компус.

Труппа театра NO99 в конце октября сообщила, что решила прекратить деятельность, потому что не может продолжать работать достойно когда-то поставленных идеалов.