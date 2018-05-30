30.05.2018, 18:45

Ликуйте, жители Хааберсти! В пятницу открывается виадук

 (7)
конец пробкам?
rus.delfi.ee
EST 10
Veok pooleks
Veok pooleksFoto: Delfi lugeja

В пятницу, 1 июня, в 10 часов утра состоится торжественное открытие виадука на транспортной развязке в Хааберсти с участием мэра Таллинна Таави Ааса, вице-мэра Калле Кландорфа и старейшины Хааберсти Марека Юргенсона. Сбор на парковке у магазина "К-Раута".

Реконструкцию перекрестка в Хааберсти фирма "Нордекон Ээсти" начала 2 мая 2017 г. Общая стоимость работ — 20,2 миллиона евро. Они включают обновление и строительство участков Палдиского шоссе и улицы Раннамыйза на протяжении 2,92 км, строительство виадука, реконструкцию имеющихся тротуаров и велодорожек (около 1,7 км) и строительство новых (около 2,3 км). Обновляется уличное освещение, устанавливаются системы светофоров, ливневой и сточной канализации и дренажа, водопровода, коммуникаций связи, электроснабжения, газотрасс и т.д.

Оценочные объемы основных работ таковы:

* площадь проезжей части 70 000 кв.м
* 8-пролетный виадук длиной около 280 м, а с наездами и съездами — почти 600 м
* пешеходные туннели под улицей Эхитаяте — 38 м и под Палдиским шоссе — 54 м.
* велодорожки площадью 16 739 кв.м и длиной 3 700 м
* озеленение — 48 000 кв.м

Срок завершения всех работ — 30 августа.

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