Лийза Пакоста отказывается от депутатского кресла, чтобы и дальше заниматься равным обращением

Член Рийгкикогу Лийза Пакоста сообщила о том, что отказывается от депутатского кресло, так как хочет сосредоточиться на рабочих обязанностях в качестве уполномоченного по равноправию и равному обращению.

”Благодаря всех избирателей за оказанное мне доверие, которое для меня лично значит очень много, я отказываюсь от почетного мандата члена Рийгикогу и продолжу в качестве государственного служащего. Я ушла из политики два года назад, чтобы сосредоточиться на равных возможностях людей Эстонии, и думаю, что в нынешней должности я могу принести Эстонии больше пользы”, — сообщила она.

„В качестве уполномоченного по равному обращению я продолжу заниматься независящими от людей препятствиями, которые мешают им в повседневной жизни”, — сказала Пакоста.

Пакоста как замещающий член Кен-Марти Вахера, который с 1 июня начинает работу в должности начальника штаба члена Европейской счетной палаты, должна была занять его место в парламенте.