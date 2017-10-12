Лийза Овийр: родителей ждет ряд позитивных изменений

Вчера в Рийгикогу вице-председатель парламентской фракции социал-демократов Лийза Овийр подтвердила, что поправки к Закону о родительской компенсации помогут родителям маленьких детей облегчить ряд эмоциональных и материальных забот, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии.

”1 января 2004 года вступил в силу вызвавший много споров Закон о родительской компенсации, а в конце февраля у меня появился первый сын. Тогда я была от всего сердца благодарна депутатам, благодаря которым я смогла посвятить себя полностью ребенку и не заботиться о материальной стороне. Это было большое дело, которое могут оценить родители и сегодня”, — сказала Овийр во время первого чтения законопроекта об изменении Закона о родительской компенсации.

По словам Овийр, в прошлом году в журнале ”The Economist” вышла статья, в которой Эстония была представлена, как самое щедрое к молодым родителям государство в ОЭСР. Однако за 13 лет в системе родительской компенсации появились и слабые места. В первую очередь, это недостаточная гибкость системы. Кроме того, Овийр добавила, что трудовые отношения за это время изменились.

”Самое важное то, что усовершенствованная система создаст больше возможностей для того, чтобы совмещать рабочую и семейную жизнь, а также более равномерно распределить нагрузку между родителями”, — сказала Овийр. ”Родители получат право приостановить выплату родительской зарплаты, а затем возобновить — до исполнения трех лет ребенку”.

Овийр также напомнила о продлении отцовского отпуска и о том, что новый порядок позволит родителям раньше выйти работу и честно получать за это зарплату.