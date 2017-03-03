Лийза Овийр: это правительство создавалось на 2,5 года, а не на 100 дней

"Обсуждение первых 100 дней правительства и подсчет выполненных и невыполненных задач создают такое впечатление, будто правительство создавалось лишь на 100 дней. Конечно, были и те, кто на это надеялся… Но нет, это правительство сформировали минимум на 2,5 года, до следующих выборов", - пишет вице-председатель парламентской фракции соцдемов Лийза Овийр.

"Те, кто подсчитывают выполненные задачи правительства, могут сами обманываться и других вводить в заблуждение.

Прошлой осенью, после того как Партия реформ ушла в оппозицию, новая коалиция из социал-демократов, центристов и IRL не стала себе просить 100 дней, свободных от критики. Разумеется, без критики и не обошлось. Правые либералы сразу же стали закидывать правительство камнями упреков, включили сигнал тревоги о ”левом повороте”, предсказывали нашему государству беду. Тревожные слухи распространяли как в Эстонии, так, увы, и за ее пределами.

Читать еще

Но запугивали они всех и вся напрасно. Наше государство стало жить лучше, чем раньше. Я искренне верю, что нынешнее правительство является правительством здравых изменений, что бы правые либералы ни говорили. Это правительство, которое сделало ставку на справедливость.

Конечно, некоторые скажут, что это чистая пропаганда. Но это не так.

У нас нет необходимости в пропаганде. Социал-демократы могут быть в себе уверены — уже сейчас мы можем заявить о своих достижениях. Благодаря нашей семейной политике, детская бедность сократилась в два раза. Это серьезное достижение. Это, действительно, очень важно. И мы гордимся этим. Государство должно решать, куда направлять деньги, кого поддерживать. И мне очень приятно, что мы сумели изменить картину мира правительства и дали старт росту детских пособий. Уже летом пособие для многодетных семей составит 300 евро. Это значит, что семья с тремя детьми каждый месяц будет получать дотацию в 500 евро. Это, безусловно, станет очередным шагом в борьбе с бедностью.

Можно привести и другие примеры.. Налоговая реформа, которая вступит в силу со следующего года, сократит неравенство, оживит экономику и увеличит доходы 80% рабочего населения. Также мы направим 100 миллионов евро на образование и увеличим зарплаты учителям. Мы, наконец, проведем настоящую региональную политику: переведем часть рабочих мест из столицы в уезды, поможем создать конкурентоспособные местные самоуправления с нормальной доходной базой. Мы проведем реформу начального обучения плаванию, поддержим молочных и мясных производителей дотациями, во благо подрастающего поколения мы изменили правила рекламы и продажи алкоголя. Вскоре штрафы будут зависеть от дохода нарушителя, а для улучшения внутренней безопасности мы дополнительно наймем свыше 100 стражей порядка.

На самом деле, теперь, когда я перечитываю этот текст, мне кажется, что даже как-то нечестно останавливаться на перечислении конкретных пунктов. Однако даже эти отдельные достижения характеризуют общую картину: это правительство не боится принимать решения и хочет проводить изменения, которые сделают Эстонию более сплоченной и более здоровой! Которые сделают Эстонию лучше для всех. Для чего же еще нужно государство?

Также очень важно и то, что в этом правительстве министры не боятся признавать, что, например, какая-то изначальная идея была слишком высокопарной, что ее нужно еще доработать или вообще отбросить. Это признак силы и благоразумия.

В прошлом я сама была министром. Тогда мне хотелось видеть вокруг себя больше решимости, а прежде всего, хотелось чувствовать командный дух. Мне приятно, что это правительство работает, действительно, как одна сплоченная команда.

В спорте ведь как… Если тренер будет заставлять каждого игрока лишь приседать со штангой, то спортсмены, разумеется, нарастят себе мышцы, но это не значит, что они будут забивать голы и одержат победу в игре. В нынешнем правительстве у министров есть не только мускулы, но и, что самое главное, они попадают в цель. Они выигрывают. Ради лучшей Эстонии!"