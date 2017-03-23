Лийват: Таави Аас должен выяснить правду о вывозе мусора в столице

о словам председателя фракции соцдемов в горсобрании Анто Лийвата, настало время и.о. мэра столицы Таави Аасу объяснить происходящее вокруг вывоза мусора в Таллинне.

”Мне понравилась быстрая и уместная реакция Таави Ааса, когда мы указали на ситуацию с горхоллом. Ждем от и.о. мэра такой же решимости и в отношении мусорной аферы Арво Сарапуу. Этот случай уже начала расследовать прокуратура”, — добавил Лийват.

По словам Лийвата, очень много вопросов и сомнений возникло вокруг Сарапуу, его бизнеса и вывоза мусора в Таллинне — все это умаляет доверие к вице-мэру.

”У Таави Ааса, как у главы мэрии, есть возможность с легкостью выяснить, что же на самом деле происходит в столичной системе вывоза мусора, особенно если Арво Сарапуу действительно действовал за его спиной”, — сказал Лийват.