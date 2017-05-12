Лийват: кто ответит за коррупцию в Таллинне?

По словам председателя фракции соцдемов в Таллиннском горсобрании Анто Лийвата, деятельность Меэлиса Пая в Горхолле и культурном центре ”Сальме” говорит о том, что центристы не справляются с городским управлением. Лийват считает, что Таави Аас должен ответить общественности: какие конкретные шаги он планирует предпринять, чтобы искоренить коррупцию в столице и чтобы повысить эффективность управления городом.

”Разговоры о том, что в мэрии не знали о схемах и махинациях Меэлиса Пая в Горхолле и ”Сальме”, звучат совсем неубедительно. В городе уже давно об этом ходили слухи”, — прокомментировал председатель фракции соцдемов в Таллиннском горсобрании Анто Лийват. ”С точки зрения городского управления, самый важный вопрос заключается в том, где же до сих пор были глаза городских руководителей и почему эти коррупционные истории никто не обнаруживает сразу и не предотвращает? Почему Меэлись Пай так долго находился под политической крышей?”, — спрашивает Лийват.

По словам Лийвата, столица Эстонии нуждается в лучшем руководстве.

”В ситуации, когда у города на протяжении долгого времени не было мэра, никто не осмеливается брать на себя ответственность и принимать решения. Из-за вице-мэра Арво Сарапуу в городе возникла большая неразбериха с вывозом мусора, зеленые территории загрязнены, и их убирают в порядке общественной работы… Вместо того, чтобы подготовить Горхолл к реконструкции, Меэлису Паю под прикрытием Детского театра позволяли перекачивать городские деньги. Кроме того, город сжигает миллионы на неудачный проект общественного банка, который никогда не получит лицензию на деятельность. А сады тем временем до сих пор нуждаются в ремонте. И такие примеры можно перечислять бесконечно”, — сказал Лийват.

”У меня вопрос: кто-нибудь из руководителей Таллинна за это будет отвечать? Хотели же Юри Ратас и Таави Аас показать себя как представителей ”нового поколения” центристов, которые управляют делами честно и прозрачно. Жду от Таави Ааса конкретных шагов в сторону искоренения коррупции и повышения эффективности управления городом”.