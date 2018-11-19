Лиги: утверждающие, что миграционный пакт ООН свободен от рисков, лгут

"Те, кто говорят, что этот документ не связан или свободен от рисков, лгут. Это спорный документ, и о нем, его рисках и о своей позиции надо было говорить гораздо раньше", — сказал Лиги ERR.

По мнению Лиги, создавшаяся патовая ситуация стала результатом небрежного отношения к этому документу со стороны правительства.

"Нет более важной темы, чем миграция, и у Эстонии здесь неослабевающий интерес. Нам нужно, чтобы миграция была под контролем государства и чтобы было сотрудничество с целью уменьшить давление, чтобы попавшим в беду помощь оказывалась на их родине, чтобы защищались интересы стран и чтобы была организована возвратная миграция. Тональность же этого документа, скорее обратная, много говорится о положительных сторонах и безопасности миграции, и правительство честно и открыто не предоставило этот документ парламенту", — пояснил Лиги.

"6 ноября мы получили предупреждение от академика Мялксоо, после чего аварийное торможение стало неизбежным. Ответ правительства был неадекватным, прозвучали обвинения в ложной кампании, неинформированности и еще во многом, хотя непредставленные документ и обоснования — это несделанная работа правительства. Кампания запугивания здесь вообще ни при чем, и логично, что нынешняя ситуация сложилась из-за плохой работы правительства", — считает Лиги.