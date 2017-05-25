Лиги: спокойно работаем над тем, чтобы свергнуть правительство

По словам члена правления Партии реформ Юргена Лига, ему приходится сдерживать планы своих соратников по партии свергнуть действующую правящую коалицию, чтобы не сделать опрометчивых шагов, передает rus.err.ee.

"Мы никогда не должны исключать новую коалицию. Нравственные и идеологические противоречия (между правящей коалицией — ред.) настолько велики, и все они сейчас обострились. Сдерживаю своих, чтобы мы не сделали никаких опрометчивых шагов. Я второй раз за две недели стараюсь один из планов превратить в более долгосрочный", — прокомментировал Лиги в интервью Vikerraadio возможность появления новой коалиции.

По мнению Лиги, нельзя каждый момент бороться за власть, у избирателя должна быть ​​возможность убедиться в том, какие плюсы и минусы есть у каждого.

"Я плюсов у Центристской партии не нашел, за исключением того, что они стараются понравиться публике. Я действительно не вижу там ни компетентности, ни мировозрения, ни морали. И это проблема", — пояснил он.

"В любом случае, мы будем учитываем возможности и спокойно работать над тем, чтобы свергнуть правительство. Но это не должно быть таким использованием любого момента", — сказал Лиги.