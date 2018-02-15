Лиги: решения и заявления правительства подвергают сомнению правопреемственность Эстонии

По словам председателя фракции Партии реформ в Рийгикогу Юргена Лиги правительство за последнее время приняло ряд решений и заявлений, которые ставят под сомнение правопреемственность Эстонии, а также перекладывают на страну ответственность за ущербы оккупации, как будто бы Эстония сама себя оккупировала.

”Тем самым Эстонией взяты, будто бы правопреемницей СССР, обязательства возместить причиненный ей ущерб”, — пояснил Лиги и добавил, что фракция Партии реформ представит запрос на эту тему министру юстиции.

”Сквозная роль министра юстиции в правительстве — обеспечить правомерность таких решений и позиций как в предписаниях, так и во взглядах, как письменно, так и устно. Рейнсалу не сделал этого, а также в данном процессе был не восстанавливающим правду и справедливость, а ходатайствующим о внутриполитической выгоде. Мы утверждаем, что вместе с тем министр юстиции согласился и с прямым нарушением закона при использовании средств”, — сказал Лиги.

У фракции реформистов в планах попросить министра юстиции дать исчерпывающие ответы относительно приписывания возникновения повторного оккупационного ущерба Эстонии. На каких законных основаниях Эстония рассматривается как ”самооккупант” и создатель самой себе ущерба от оккупации в вопросах поддержки церквей, конфискованных во ”Внешэкономбанке” денег и реформы собственности.